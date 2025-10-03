Cengîz Çandar: Yên ku ji HSDyê re dibêjin 'terorîst', bizanibin ku ew li dijî pêvajoyê provokasyonê dike

Parlamenterê DEM Partiyê yê Amedê Cengîz Çandar di Lijneya Giştî a Parlamentoyê de pêvajoya çareseriyê nirxand.
Çandar di destpêka axaftina xwe de êrişên Îsraîlê yên li ser Filistînê şermezar kir û Îsraîl wekî "komkujker" bi nav kir û got:
“Îsraîl ji roja damezrandina xwe ve welatekî êrişkar e. Dewleta Îsraîlê tumoreke êrişkar e ku ji aliyê mêtingerîya Rojava ve li herêma me hatiye bicihkirin."
"Ji bo pêvajoyê bawerî nîne"
Çandar bal kişand ser biryara Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) ya 8ê Tîrmehê ya ji bo Selahattîn Demîrtaş û got ku divê ev biryar were cîbicîkirin.
Her weha Çandar weha pêde çû:
"Selahattîn Demîrtaş divê bigihîje azadiya xwe... Bi girtina Selahattîn Demîrtaş û Selçuk Mizrakli re, ti bawerî ji pêvajoya heyî re nayê avakirin. Li Amedê min bi kê re têkilî danî, hema bêje her kes vê yekê tîne ziman. Hema hema her kes piştgiriyê dide pêvajoyê lê hema hema kes bawer nake. Hûn nikarin tiştekî ku baweriya gel bi dest nexistibe, bigihînin encamê."
"Divê demildest gav bên avêtin"
Cengîz Çandar anî zimên ku ji destpêkirina pêvajoyê ve salek derbas bûye û di vê demê de pêşketinên girîng çêbûne, wekî ku PKKyê xwe fesix kiriye û di 11ê Tîrmehê de dawî li têkoşîna xwe ya çekdarî aniye.
Her wiha wî tekez kir ku "Komîsyon hêj negihîştiye asta amadehiya rêziknameyên yasayî yên pêwîst û bang kir ku "Yasaya Vegera Malê" û guhertinên di "Yasaya Înfazê" de bi lez bên kirin.
"Guhertina zimanê li hemberî HSDê"
Parlamenterê DEM Partiyê bikaranîna têgeha "rêxistina terorê" ya ji bo Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) bi tundî rexne kir û got ku ev yek hem şaş e û hem jî dilê welatiyên Kurd ên li Tirkiyeyê diêşîne.
Wî wekî delîl, ala Sûriyeyê ya ku ji aliyê HSDyê ve li Deriyê Sînorî yê Sêmalkayê hatibû bilindkirin, nîşan da û got:
"Di vê rewşê de, hûn dikarin bêjin ku HSD li dijî yekparçebûna axa Sûriyeyê ye, cudaxwaz e?"
Cengîz Çandar her wiha amaje bi peymana 10ê Adarê ya di navbera Ehmed Şara û Mezlûm Ebdî kir û li ser hewlên vekirina deriyê Nisêbîn-Qamişlo jî got, "Di vê nuqteyê de, kî ji HSDyê re bêje 'rêxistina terorê', bizanibin ku ew li dijî pêvajoya li Tirkiyeyê provokasyonê dike."
Çandar di dawiya axaftina xwe de ji bo serkeftina pêvajoyê ev pêşniyar kirin:
"Li Sûriyeyê piştgiriyê bidin diyalogê, dev ji bikaranîna zimanekî gefxwarin û heqaretê li hemberî Kurdên Sûriyeyê berdin. Li gorî madeya 90î ya Destûra Bingehîn tevbigerin û Selahattîn Demîrtaş û hevalên wî bi lez berdin. Rêzdar Bahçelî ev têgeh anî rojevê û salek derbas bû. Divê gavên ji bo 'Mafê Hêviyê' ku bi taybetî Abdullah Ocalan li xwe digire bên avêtin."
(AY)
*Çavkanî: Rûdaw