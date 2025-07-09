Cengiz Çandar: “Operasyonlar Türkiye'nin bir hukuk devleti değil polis devleti olduğu görüntüsünü veriyor”

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, partisinin “Yerel yönetimlere yönelik yargısal operasyonların yaratacağı tahribatların araştırılması” hakkındaki grup önerisi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda söz aldı.

CHP’li belediyelere yönelik yargı operasyonları ve belediye başkanlarının tutuklanmasını eleştiren Çandar, “Aylardır, özellikle 19 Mart’tan bu yana her sabah "Acaba bu sabaha karşı hangi belediye başkanlarının evlerine baskın yapıldı, kimler gözaltına alındı?" diye uyanıyoruz. Türkiye'de maalesef, yargının bağımsız olmadığını, hukuk devletinin yerinde yeller estiğini bilmeyen akıl ve vicdan sahibi hiç kimse yok” diye konuştu.

“DEM Parti olarak, halden en iyi biz anlarız” diyen Çandar, (DBP, HDP ve DEM Partili) 17 belediye başkanının 2014’ten bu yana -11 yıldır- tutuklu olduğunu belirtti, söz konusu uygulamaların, Türkiye'nin bir hukuk devleti değil polis devleti olduğu görüntüsünü ve izlenimini verdiğini; ülkeyi âdeta bir korku tüneli içine soktuğunu ifade etti.

Çandar’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bizi inandıramıyorsunuz, dünyayı nasıl inandıracaksınız?"

"Aylardır, özellikle 19 Mart’tan bu yana her sabah ‘Acaba bu sabaha karşı hangi belediye başkanlarının evlerine baskın yapıldı, kimler gözaltına alındı?’ diye uyanıyoruz. Son olarak CHP’nin Adana, Antalya, Adıyaman Belediye Başkanları ve İzmir'in bir önceki Belediye Başkanı Tunç Soyer hedef alındı. Hiç kimse olan bitenin bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu olduğuna hiç kimseyi inandıramaz; hiç kimse bize, yargının bağımsız olduğundan dem vurup yargı kararını beklememiz gerektiğini söylemesin!

Türkiye'de maalesef, yargının bağımsız olmadığını, hukuk devletinin yerinde yeller estiğini bilmeyen akıl ve vicdan sahibi hiç kimse yok. Dış dünyayı nasıl inandıracaksınız? Dolar birdenbire 40'a, Euro 47'ye niçin fırladı? Hiç mi bu uygulamalarla ilişkisi yok zannediyorsunuz?

Biz DEM Parti olarak bu uygulamayı gayet iyi biliyoruz: 2016'da yürürlüğe konulan OHAL KHK'siyle başlanan kayyım uygulamasıyla 95 DBP'li, 2019 yılında ise 48 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu uygulama, 31 Mart 2024'ten sonra da devam etti, Van Büyükşehir, Mardin Büyükşehir, Batman, Hakkâri, Siirt, Dersim ve ilçeler Halfeti, Ovacık, Kağızman, Mersin Akdeniz Belediyelerine kayyum atandı. 2014'ten bu yana -yani on bir yıldan beri- tutuklu belediye başkanı sayısı 17. Yani bu konuda en iyi biz, DEM Partililer hâlden anlarız. Şimdi, 19 Mart 2025 sonrasında, 13 CHP'li belediye başkanı tutuklanmış durumda; bu, bizler için çok tanıdık bir tablo.

Eğer yerel yönetimlerde hukuka aykırı bir durum söz konusuysa soruşturma açılır, yargı süreci işletilir, suç sabit bulunursa hüküm verilir, tutuklama olabilir. Türkiye'de tam tersi yapılıyor: Sabaha karşı gözaltı, tutuklama -ortada delil de yok- aylar boyu hazırlanamayan iddianame, ‘istim arkadan gelsin’; böyle bir uygulama olabilir mi?

Bakırhan’ın konuşması için “demokrasi dersi niteliğinde” benzetmesi

Çandar daha sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, cumartesi günü Muğla'da yaptığı konuşmaya atıf yaptı. Bakırhan'ın şu sözlerin hatırlattı:

‘Türkiye'ye bakın, iş insanı tedirgin, siyasetçi tedirgin, Türkiye'nin bugünkü birinci partisi CHP’dir, onun belediyeleri tedirgin. Hırsızlık, yolsuzluk varmış, bunlar varsa mahkemeler var, açar soruşturmayı -Belediye başkanıdır, nereye kaçacak! - cezası kesinleşir, sonra alırsın yerine belediye meclisinden birini seçersin. 'Ama eğer hırsızlık, yolsuzluk arıyorsan vallahi kayyum belediyelerine git, hırsızlığın, yolsuzluğun âlâsı orada var. Madem bu kadar hırsızlığı, yolsuzluğu kendine dert ettin, Siirt'te borçsuz bıraktığımız belediyenin şu anda 500 milyon borcu var; al sana hırsızlık, yolsuzluk, önce oradan başla, sonra muhalefete gel. Mardin'deki usulsüzlük, Van Belediyesindeki yolsuzluk kadar bu ülkede hırsızlık ve yolsuzluk mu var! Neden o zaman orayı araştırmıyorsun?’

Çandar Bakırhan'ın sözlerinin demokrasi dersi niteliğinde olduğunu söyledi.

"Bu uygulamalar, ülkeyi bir korku tüneli içine sokuyor"

Çandar, operasyonların Türkiye'nin bir hukuk devleti değil polis devleti olduğu görüntüsünü ve izlenimini verdiğini belirterek "Ülkeyi âdeta bir korku tüneli içine sokuyor" dedi.

Çandar sözlerini "Yerel demokrasi, demokrasinin temelidir. Barış ve demokratik toplum hedefine yürümekte olduğumuz şu dönemde yerel demokrasiyi, yerel yönetimleri ve halk iradesini engellemeye yönelik yargı operasyonlarının, Türkiye ve demokrasi açısından yaratacağı büyük tahribatın ve buna karşı alınacak önlemlerin araştırılması şarttır." ifadeleriyle sonlandırdı.

(HA)