Cengiz Çandar: İsrail’in gözünde Türkiye, yeni İran’dır

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, dün (5 Mart) Meclis Genel Kurulu’nda İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti grup önerisi üzerine söz alan Çandar, “büyük bölge fotoğrafını” görmekte yarar olduğunu, yeni Ortadoğu’da Türkiye’nin konumunu, yerini ve izlemesi gereken politikayı konuşmak gerektiğini ifade etti.

“Bu savaşa Trump’ı Netanyahu’nun sürüklediğini dünya âlem biliyor. Peki, İsrail yarın Türkiye’ye saldırmak isterse Amerika ne yapacak? Gelin, burada bunları konuşalım,” sözleriyle milletvekillerine seslenen Çandar, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun hedefinde Türkiye’nin olduğunu belirterek, “İsrail’in gözünde Türkiye, yeni İran’dır,” dedi.

“Netanyahu’nun hedefinde Türkiye var”

Çandar’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“İran, bugün ısrarla yaptığı açıklamada Türkiye’ye o füzenin fırlatılmadığını söyledi, buna inanmamız için yeterince sebep var. Çünkü Trump-Netanyahu ikilisinin başlattığı saldırıda; İran’ın, Türkiye’yi hasım olarak karşısına alması için hiçbir gerekçe, hiçbir neden yok, bundan hiçbir çıkarı yok. Buradan yola çıkarak, daha büyük bölge fotoğrafını görmemizde yarar var.

“Bakın soykırım suçlusu, savaş suçlusu İsrail Başbakanı Netanyahu, –on gün önce– 22 Şubat’ta ne dedi –ki birkaç gün sonra savaşı başlattı: ‘İsrail’in amacı, radikal eksenlere karşı ülkeler eksenini oluşturmaktır. Hem radikal Şii eksenine hem de yükselen radikal Sünni eksenine karşı.’ Radikal Şii ekseninin merkezinde İran var, biliyoruz. Peki Netanyahu’nun kastettiği radikal Sünni ekseni nedir? Cevabı geliyor: Türkiye, Katar, Pakistan ve hatta Suudi Arabistan. Orta Doğu'nun yeni bölgesel, askerî hegemonu Netanyahu kendisine rakip istemiyor. Buna karşı bir ittifaklar siyaseti öngörüyor ve bu ittifaka Hindistan, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı almayı öngörüyor, bunu tasarlıyor.

“Şimdi, Netanyahu’dan birkaç gün önce selefi, kendisinden bir önceki İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail’in Hayom gazetesine konuşuyor ve diyor ki: ‘Türkiye yeni İran’dır ve Erdoğan çok tehlikelidir –Cumhurbaşkanından söz ediyor– ve Türkiye İsrail’i kuşatmaya çalışmaktadır, buna göz yumamayız.

“İsrail yarın Türkiye’ye saldırmak isterse Amerika ne yapacak?”

“İki gün önce Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio diyor ki: ‘İran’a karşı savaşa girmemizin sebebi; İsrail, İran’a karşı savaşa girdiği içindir, savaş istediği içindir.’ Şimdi, bu savaşa Trump’ı Netanyahu'nun sürüklediğini dünya âlem biliyor. Peki, İsrail yarın Türkiye’ye saldırmak isterse Amerika ne yapacak? Gelin, burada bunları konuşalım arkadaşlar.

“İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatıyor. Peki, İsrail petrolünün yüzde 30’u Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’ndan geçiyor. Azerbaycan petrolü taşınıyor, İsrail2in savaş mekanizmasını besleyen petrolün yüzde 30’u; Türkiye, onun aracılığını yapıyor. Eğer, İran bu boru hattına yarın bir drone saldırısında bulunsa ne diyeceğiz? İşte, Nahçıvan’a düştü bugün. Gelin, burada bunları konuşalım arkadaşlar; yani gelin, yeni Ortadoğu’da Türkiye’nin konumunu, yerini, izlemesi gereken politikayı konuşalım.

“Bu arada, unutmayalım ki 9 Şubat günü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, televizyon ekranında Amerika ve İran’ı kast ederek ‘Ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor,’ dedi. Ne öngörü ama! Şimdi, gelecek, salı günü burada konuşacak. Gelin, bunları konuşalım arkadaşlar; bunlara ihtiyaç var.” (TY)