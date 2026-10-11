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YT: Yayın Tarihi: 11.10.2026 14:55 11 Ekim 2026 14:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.10.2026 09:58 12 Ekim 2026 09:58
Okuma Okuma:  2 dakika

Cengiz Çandar: Demirtaş özgür olmadıkça kuşkular devam edecek

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin “Kürtlerin eşit vatandaşlığını yok eden vatandaşlık, ana dilinde eğitimin önünü tıkayan engelleri kaldıran bir anayasa değişikliği sözü verirse, o zaman bakılır duruma” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cengiz Çandar: Demirtaş özgür olmadıkça kuşkular devam edecek
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DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Erdoğan’ın yeniden adaylığı için DEM Parti oylarına ihtiyaç duyacağı bir senaryoda DEM Parti’nin tavrının ne olacağını açıkladı.

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Vatandaşlık tanımı

Rudaw’a konuşan Çandar, “Erdoğan’ın bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olması tartışılıyor. Bunun Parlamentoda bir oylama gerekiyor. Böyle bir konu gündeme geldiğinde DEM Parti Erdoğan’ı destekleyecek mi?” sorusuna ise Erdoğan’ın adaylık için DEM Parti oylarına ihtiyaç duyması hâlinde şartlar dahilinde “duruma bakılacağını” ifade etti ve şunları söyledi: “Yeni anayasada bizim için, DEM Parti için 42. ve 66. maddeler, vatandaşlık tanımı, Kürtleri tamamıyla dışlayan ve Kürtlerin eşit vatandaşlığını yok eden bir anlamda vatandaşlık tanımı ve Kürtçeye ana dilde eğitim yani Kürtçe yazması gerekmiyor. Ana dilde eğitimin önünü tıkayan engelleri kaldıran bir anayasa değişikliği sözü verirse dediğim gibi 42. ve 66. maddeler o zaman bakılır duruma."

"Süreç yürüyecek"

Çandar’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Selahattin Demirtaş özgür olarak topluma girmedikçe bu sürecin devlet yönünden bakıldığında olumlu bir sona doğru gideceği konusunda kuşkular devam ediyor.Bir diğeri de kayımlar. En başta da Mardin'de seçilmiş belediye başkanı Ahmet Türk ve ona benzer diğer belediye başkanların bunca zaman geçmiş olmasına rağmen ve en önemlisi Devlet Bahçeli -ki iktidar ortağı sayılıyor bugün ve bir anlamda da bu sürecin güvencesi, emniyet sübabı gibi- defalarca Ahmet Türk ile görüşüyor. Ahmetler göreve diyor. Hem Ahmet Türk için hem İstanbul'daki şu anda yeni partide sanıyorum. Ahmet Özer için. Selahattin Demirtaş'ın adını birkaç kere zikretti. Tahliyesinde hayır vardır dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukuk beyni sayılan milletvekili Fethi Yıldız, bunun ne şekilde uygulanabileceğinin hukuki yollarını da tarif etti. Ama işte şu anda Ekim ayı Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni çalışma dönemine başladı. Henüz bütün bu halktaki Amed halkı açısından ama genel olarak bütün Türkiye toplumu açısından da söyleyebilirim güvensizlik duygusunu dağıtacak çok elle tutulur görüntüler elle değil. Ama şunu söyleyeyim bir yanlış anlamaya da meydan vermek istemem. Süreç var. Ağır da olsa, istenen olmasa da yürüyor. Ve öyle gözüküyor ki, yürüyecek."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti çözüm süreci erdoğan Anayasa Selahattin Demirtaş Cengiz Çandar
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