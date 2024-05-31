Cengiz Çandar, Ayhan Bora Kaplan davasındaki diyalogları Meclis’e taşıdı

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Saadet Partisi’nin 'Siyasi Ahlak Yasası' hakkındaki grup önerisi üzerine dün (30 Mayıs) Meclis Genel Kurulu’nda söz aldı.

Konuşmasına, Ayhan Bora Kaplan davasından basına yansıyan diyalogları okuyarak başlayan Çandar, “Nerede bir mafya baronu varsa, adı ne zaman ortaya çıksa adı geçen eski içişleri bakanıyla sarmaş dolaş fotoğrafları da hemen yayınlanıyor. Dolayısıyla, bu mafya baronlarının güçlerini nereden aldıkları da anlaşılıyor” diye konuştu.

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Davanın 22 Mayıs’ta görülen duruşmasında, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun isminin tutanaklara geçtiğini hatırlatan Çandar, konuya ilişki haberi okudu:

“Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; şimdi size bir hafta öncesinden, 22 Mayıs tarihli bir haber okuyacağım, şöyle: 'Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde 20'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının son duruşmasında Ayhan Bora Kaplan'ın azmettirmesiyle öldürüldüğü öne sürülen Mahfuz Tatar'ın kardeşi İlhan Tatar açıklamalarda bulundu. Tatar, Kaplan'a yakın olduğu iddia edilen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismini vererek tutanaklara geçirdi.'

Devam ediyorum habere: 'Tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan'ın 'Ağabeyin uyuşturucu ticareti yapıyor muydu?' sorusuna İlhan Tatar 'Asıl baron sensin, senin ile Süleyman Soylu' diye yanıt verdi. Bunun üzerine Ayhan Bora Kaplan, İlhan Tatar'a 'Devlet büyüklerimiz hakkında doğru dürüst konuş' dedi."

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"Gerçek bir hukuk devletinde böyle bir diyalog gerçekleşir mi?"

"Sağlıklı bir demokraside, hukukun üstünlüğü ilkesine riayet edilen bir ülkede, gerçek bir hukuk devletinde bir içişleri bakanının -eski dahi olsa- onu ilzam eden böyle bir diyalog gerçekleşir mi?" diye soran Çandar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki gerçekleşmez, akla bile gelmez ama Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 10 sıra birden düşmüş durumda, 2021 itibarıyla 142 ülke arasında 117. sırada. Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından yapılan Yolsuzluk Algı Endeksi'nde ise son on yılın en düşük seviyesine inip 180 ülke arasında 101. sıraya düşmüş durumda."

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"Ülkemiz bir süredir mafya cenneti gibi"

Türkiye'nin bir süredir 'mafya cenneti' olduğunu ve uluslararası mafyanın birbiriyle hesaplaştığı bir ülke hâline dönüştüğünü belirten DEM Parti'li Çandar, "Nerede bir mafya baronu varsa, adı ne zaman ortaya çıksa adı geçen eski içişleri bakanıyla sarmaş dolaş fotoğrafları da hemen yayınlanıyor. Dolayısıyla, bu mafya baronlarının güçlerini nereden aldıkları da anlaşılıyor" diye konuştu.

Çandar ayrıca, "Eğer bu ülkede, yürürlükte bir siyasi ahlak yasası olsaydı şimdi bütün bunları konuşmak zorunda kalmazdık" dedi ve Saadet Partisi'nin Meclis araştırması için vermiş olduğu önerinin 'son derece yerinde' olduğunu vurguladı.

Öte yandan Saadet Partisi'nin grup önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

(VC)