Cenevre’de nükleer mesai: ABD ile İran yeniden masada

ABD ile İran arasında nükleer programa ilişkin ikinci tur görüşmeler, İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. Diplomatik temaslara rağmen bölgede askeri hareketlilik sürüyor.

ABD ile İran arasında nükleer programa ilişkin ikinci tur görüşmeler, İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler, Umman’ın Cenevre Büyükelçiliği’nde gerçekleştiriliyor.

Görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ediyor. ABD tarafını ise Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

Taraflar ne istiyor?

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran’ın nükleer programını sınırlandıracak ve nükleer silah geliştirmesini engelleyecek bağlayıcı bir anlaşma istiyor.

Washington, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu ülke dışına çıkarmasını talep ediyor.

BBC’nin aktardığına göre Trump, Cenevre’deki görüşmeleri yakından izlediğini belirterek, “Bu görüşmeler çok önemli olacak. İran genellikle sert bir müzakerecidir. Umarım daha makul olurlar” dedi. İran’ın daha önce anlaşma fırsatını kaçırdığını savunan Trump, “Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Tahran ise nükleer konuda uzlaşmaya açık olabileceğini, ancak bunun karşılığında ABD öncülüğündeki uluslararası yaptırımların kaldırılması gerektiğini savunuyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-Ravançi, BBC’ye verdiği demeçte “Top Amerika’nın sahasında. Samimiyet görürsek anlaşma yoluna gireriz” açıklamasını yaptı.

Hamaney: Sonucu önceden belirlemek yanlış ve aptalca

Cenevre’de görüşmeler sürerken İran’ın dini lideri Ali Hamaney ABD'nin İran'ı "görüşmeler sonucunda nükleer enerjiye sahip olmamak" için müzakere masasına çağırdığını söyledi.

Hamaney, İran'ın nükleer programı hakkındaki ABD ile yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, "Eğer görüşmeler yapılacaksa, görüşmelerin sonucunu önceden belirlemek yanlış ve aptalcadır" dedi.

ABD askeri varlığını artırıyor

ABD, İran ile müzakere süreci devam etmesine rağmen Orta Doğu'da yoğun deniz ve hava gücü konuşlandırarak bölgedeki askeri varlığını artırmaya devam ediyor.

Pentagon, ikinci bir uçak gemisi taarruz grubunu bölgeye sevk ederken, gelişmiş savaş uçakları, istihbarat platformları ve hava-füze savunma sistemlerini de ileri üslerde konuşlandırdı. Son sevkiyatlarla ABD’nin bölgedeki deniz, hava ve savunma kapasitesi belirgin şekilde genişledi.

Bölgedeki deniz yığınağının merkezinde USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi ve Saldırı Grubu bulunuyor. USS Gerald R. Ford Uçak Gemisinin de bölgeye gönderileceği belirtiliyor.

İran’dan Hürmüz’de tatbikat

Buna karşı İran Devrim Muhafızları ise dün (16 Şubat) Hürmüz Boğazı’nda “güvenlik tehditlerine” karşı tatbikat yaptı.

Fars Haber Ajansı, görüşmeler sürerken, İran Devrim Muhafızları'nın boğazda gerçekleştirilen askeri tatbikatlar yapması nedeniyle Salı günü Hürmüz Boğazı'nın bazı bölümlerinin birkaç saatliğine kapatılacağını bildirdi.

Geçen yıl iki ülke arasında yürütülen benzer müzakereler, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve 12 gün süren savaşın ardından çökmüştü. 6 Şubat’ta Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılan ilk tur görüşmeleriyle süreç yeniden başlamış, teknik düzeyde çalışmaların sürdürülmesi konusunda uzlaşı sağlanmış ancak somut bir anlaşmaya varılamamıştı.

(BHT/HA)