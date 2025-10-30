TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
Dîroka Weşanê: 30 Cotmeh 2025 09:00
 ~ Nûkirina Dawî: 30 Cotmeh 2025 10:50
2 xulek Xwendin

Çend gotin li ser konserta Ciwan Haco

“Ciwan Haco ne layiqî vê konserta wek organizasyona dawetan bû."

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Wesîla Torî

Piştî konsera Koma Amed a li Amedê ku piştî 30 salî berê xwe dan welat, dilê me têr û tije bû, di hîs û gotinên me gelekan de hin xweziyên wek “Ka rojek heye ku Ciwan Haco jî li heman qada Newrozê konserteke li ber mîlyonan bide” di dil û mejiyê me de derbas bû.

Hê ez bi van xweziya min dît ku li Duhok, Zaxo û Çiyayê Korek wê Ciwan Haco sê rojan ser hevdû konsertan bide.

Roja piştî konsera Amed ji Amedê ber bi Zaxoyê ve ez bi hin hevalên xwe re ji bo wê xewn û xeyala xwe û ya hemû kurdan, derketim rê. Piştî rêwitî û westandina 6 saetan em gihaştin Zaxoyê û em hatin qada bi navê Pira Delalê a ku dê konsert lê bibe.

Bi rastî jî ew hesret, evîn û xewn û xeyalên me yê ku em rojekê biçin dengê Ciwan Haco gohdar bikin keleceniyek bi serê xwe ava dikir.

Lê dema min qada vala ya li Pira Delal dît, fam kir ku hestên Bakûriyan li hember Ciwan Haco pir û pir û pir mezintir in. Ji ber ku konsera li Duhokê jî bi heman awayî derbas bûbû û zêde tu kes tevlê nebûbû. Ji kesên hatî tevlê konserê bûyî bi taybetî ji bajarên Bakur ên wek Silopya, Nisêbîn, Qoser, Batman, Amed û Colemêrgê bûn.

Ji serê konserê heya dawiya wê ciwanên ji Bakûr sitranên Ciwan Haco hemû jiberkirî pê re xwendin.

Hin ciwanan Nisêbînê jî di navbera xwe de digotin “Ciwan Haco ne layiqî vê konserta wek organizasyona dawetan bû.” Lê bêguman pir kelecanî jî bûn.

Wek gotina dawî her çiqas ku Ciwan Haco wek temen hatibe 68 salî jî deng û kelecana wî ya dema sitrandinê wek salên wî yên destpêkê bû. Em bi wê hêviyê ne ku hê coşa wî heyî di Newroza sala 2026an de li Amedê jî dewam bike.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
ciwan haco
Wesîla Torî
Wesîla Torî
Hemû Nivîsên wî/wê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Zafer Sarica: Em dixwazin li Herêmê jî vegantiyê belav bikin
22 Cotmeh 2025
Zafer Sarica: Em dixwazin li Herêmê jî vegantiyê belav bikin
Dengê dûdûka Suren Aseduryan û Dêra Ahtamarayê
22 Îlon 2025
Dengê dûdûka Suren Aseduryan û Dêra Ahtamarayê
Li Wanê sê deng û ahengên qedîm derketin ser dikê
17 Îlon 2025
Li Wanê sê deng û ahengên qedîm derketin ser dikê
Baran Sari: Me xwest bi Platforma Mûzîkê hemû rengên cûda bên gel hev
15 Îlon 2025
Baran Sari: Me xwest bi Platforma Mûzîkê hemû rengên cûda bên gel hev
Li Dêra Ahtamarayê dengê diayên bi zimanê ermenkî bilind bûn
8 Îlon 2025
Li Dêra Ahtamarayê dengê diayên bi zimanê ermenkî bilind bûn
Biçe serûpelê