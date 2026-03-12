TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 12.03.2026 16:28 12 Adar 2026 16:28
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 12.03.2026 16:37 12 Adar 2026 16:37
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Cenazeyê Salih Muslim gihişt Qamişloyê

Ji bo Muslim dê sibe li Stadyuma Qamişloyê merasîma cenazeyê were lidarxistin. Piştî merasîmê dê ji bo definkirinê ber bi Kobanê were oxirkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Cenazeyê Salih Muslim gihişt Qamişloyê
Fotograf: MA

Hevserokê berê yê Partiya Yekîtiya Demokrat (PYDSalih Muslim, di 75 saliya xwe de duh (11ê Adara 2026an) li Nexweşxaneya Meryem Ana ya Hewlêra paytexta Herêma Kurdistana Iraqê koça dawî kir.

Cenazeyê gihişt Qamişloyê. Cenazeyê Muslim, ji aliyê welatiyan ve bi dirûşma “Şehîd namirin” hate pêşwazîkirin.

Salih Muslim koça dawî kir
Îro 09:13

Ji bo Muslim dê sibe li Stadyuma Qamişloyê merasîma cenazeyê were lidarxistin. Piştî merasîmê dê ji bo definkirinê ber bi Kobanê ve were oxirkirin.

Wê heyetek ji DEM Partiyê jî beşdarî merasîmê bibe

Merasîma cenazeyê Endamê Desteya Hevserokatiya Partiya Yekitiya Demokratîk (PYD) Salih Muslim dê di 14ê Adarê de li Kobanê pêk bê. Li gorî nûçeya Ajansa Welat heyetek ji Bakur jî dê tev li merasîma cenazeyê Muslim bibe.

Peyamên sersaxiyê yên ji bo Salih Muslim
Îro 09:51

Hevberdevkên Înîsiyatîfa Yekîtiya Demokratîk Mehmet Kamaç û Gulcan Kaçmaz Sayyîgît, Hevserokên DEM Partiyê Tûlay Hatîmogullari û Tuncer Bakirhan,  Hevserokên Giştî yên Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) Çîgdem Kiliçgûnûçar Ûçar û Keskîn Bayindir û nûner û rayedarên siyaseta Kurd dê di heyetê de cih bigirin.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Salih Muslim Salih Mûslîm
