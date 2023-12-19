Cenazesi yedi gün sokakta bekletilen Taybet İnan anıldı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 19 Aralık 2015 sokağa çıkma yasağında katledilen ve cenazesi yedi gün sokakta bekletilen Taybet İnan’ın anmasına katıldı.

MA’nın haberine göre; İnan’ın katledildiği sokakta gerçekleşen anmaya, ailesi, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Newroz Uysal Aslan, DBP Kadın Meclisi Sözcüsü Berivan Bahçeci, DBP ile DEM Parti Şırnak il ve ilçe örgütleri ile çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

Bitmeyen yedi günlük karanlık

DBP Eş Genel Başkanı Çiğden Kılıçgün Uçar, Taybet İnan’ın katledildiği tarihin aynı zamanda Maraş Katliamı ve 19 Aralık 2000’de cezaevinde yaşanan katliamının da yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Kılıçgün-Uçar, “Gönül isterdi ki bu karanfili annemizin elini öperek ona verelim fakat mevcut iktidar ve 100 yıllık devlet aklı annemizin elini öpmeyi değil, annemizin öldürüldüğü yere karanfil bırakmayı zorunlu bırakmış durumda” dedi.

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"Çöktürme planının adı ölüm planıdır"

Kürtlerin eşitlik ve özgürlük mücadelesinin kriminalize edildiğini belirten Uçar, şöyle konuştu: “30 Ekim 2015’te bir plan açığa çıktı. Kamuoyuna ‘MGK kararları’ olarak yansıyan ve ‘çöktürme planı’ olan bu planın adı ölüm planıdır. Çözüm süreci devam ederken, Kürt halkı 100 yıllık bu inkar karşısında barış iradesini bu kadar güçlendirmişken devlet, süreci buzdolabına kaldırdığını açıkladı. İnkar ettiğiniz, dilini, kimliğini yok saydığınız Kürt halkı bugün her yerde. Coğrafyasını, dilini, kültürünü, kimliğini ve mücadelesini terk etmedi. Tıpkı Taybet Ana gibi.”

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"Devlet ve iktidar buraya baksın"

Sokağa çıkma yasaklarında yaşananları anımsatan Kılıçgün- Uçar, "19 Aralık’ta yaşadığımız bir devlet operasyonuydu. Devletin Kurdistan’a yapmış olduğu özel bir operasyondu. Devlet ve iktidar buraya baksın. Taybet Ana’nın mücadele arkadaşları, Silopi halkı, Kürt halkı mücadelesine devam ediyor. Katlettiğiniz Taybet Ana’nın yol arkadaşları ‘yok’ dediğiniz Kürt sorunun çözümü için Türkiye ve Kurdistan’da Adalet Nöbeti tutuyor. Yani diyorlar ki; ‘Bizim binlerce Taybet Ana’mız var’” dedi.

Konuşmanın ardından Taybet Ana’nın katledildiği yere karanfiller bırakıldı. Heyet daha sonra sokağa çıkma yasaklarında katledilen, 82 yaşındaki Hasan Sanır ve Yusuf İnan’ın ailelerini ziyaret etti. Daha sonra aynı süreçte katledilen Kürt siyasetçi Pakize Nayır’ın evine doğru yürüyüş gerçekleştirildi.

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(RT)