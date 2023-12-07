Cenazelerin "karton kutuda" verilmesi protesto edildi: 46 gözaltı

Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAYDER) üyeleri, "karton kutularda" verilen cenazeleri protesto etmek amacıyla İstanbul Şirinevler Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi.

MA'nın haberine göre, Polis, Meydan'da bir araya gelenleri önce ablukaya, ardından darp ederek gözaltına aldı.

Açıklamaya katılanlar: Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Adalet Nöbeti Anneleri, Barış Anneleri, Tevgera Jinên Azad (TJA), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz, HEDEP Kadın Meclisi, Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MATUHAYDER), İstanbul Kürt Enstitüsü, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM), HEDEP Gençlik Meclisi ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Teslim edilen bazı cenazeler Şimdiye kadar ailelerine kutu içinde teslim edilen bazı cenazeler şöyle: *Aralık 2023'te İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK), 14 Eylül 2018’de Hakkari’nin Kato Marînos bölgesinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren PKK’nin kadın grubu YJA-STAR’lı Menfiyat Elçiçek’in cenazesini karton kutuda ailesine teslim etti. *Eylül 2023'te Siirt’te 2020 yılında yapılan hava saldırısında 5 arkadaşıyla birlikte yaşamını yitiren HPG’li Yılmaz Uzun’un kemikleri 3 yılın ardından 1 Eylül Barış Günü’nde ailesine bir kutu içinde teslim edildi. *Nisan 2020'de Halise Aksoy'un oğlu Agit İpek, 2017'de Dersim'deki bir çatışmada hayatını kaybetti. 10 Nisan 2020'de İpek'in kemikleri, Aksoy'a bir kutu içerisinde teslim edildi. *Ağustos 2022'de Diyarbakır Sur'da 2 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürecindeki çatışmalarda yaşamını yitiren Hakan Arslan’ın kemikleri 7 yıl aradan sonra babasına bir torba içerisinde teslim edildi.

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(EMK)