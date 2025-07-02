Cemil Tugay: İzmir operasyonu siyasi, CHP itibarsızlaştırılmak isteniyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye düzenlenen operasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Operasyonlarda CHP'nin itibarsızlaştırılmak istendiğini söyleyen Tugay, bu operasyonların siyasi olduğunu kaydetti. "Arkadaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılmasını diliyorum" diyen Tugay, gözaltındaki isimlerin şartlarının iyi olmadığını aktardı.

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"İtibarsızlaşma çabası"

Detayları öğrenmeden açıklama yapmamaya çalıştıklarını söyleyen Tugay, "İşin içine dahil edilen tüm taraflarla bir siyasi amaç olduğuna dair benim de kuvvetli bir kanaatim var. Buradan CHP ve CHP'li büyükşehir belediyelerini kamuoyu gözünde itibarsızlaştırmak, değersizleştirmekle ilgili bir çaba olabilir gibi görüyorum açıkçası" dedi.

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"Bütün arkadaşlarımız aklanacak"

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Tugay şunları söyledi:

Dosyanın kapsamında hakkında yeterli bilgimiz yok ama düne oranla daha fazla bilgimiz var. Kişisel olarak şuna inanıyorum, bütün arkadaşlarımız masum. Bütün arkadaşlarımız aklanacaklardır. Bunu elimizdeki veriler dahilinde söylüyorum. Kararın mutlaka yargı tarafınca verileceğini de biliyoruz. Bu sürecin şeffaflığıyla adil bir süreç olacağına ben de inanmak istiyorum ama özellikle yargılamaların gerçekten tutuklama yönünde olması için haklı nedenler görülmüyor."

'Tutuksuz yargılama' çağrısı

"Üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" diyen Tugay, "Her ne algı çalışması içinde olurlarsa olsunlar bu süreci birlik beraberlik içerisinde adaletin tecelli etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel de soruşturmanın siyasi bir soruşturma olduğunu söyleyerek tüm arkadaşlarının yargılama sürecinde aklanacağına inandıklarını belirtti. Yücel, tutuksuz yargılama çağrısı yaptı.

Ne olmuştu? İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın dün (1 Temmuz) başlattığı soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleşti. Operasyonda, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dönemin bazı üst düzey bürokratları ve mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 137 kişi gözaltına alındı.

(AB)