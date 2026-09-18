Cemil Bayık’tan Mazlum Abdi’ye danışmanlık eleştirisi: Kabul etmemeliydi

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, Rojava merkezli Nûçe TV’de konuştu.

Bayık, Mazlum Abdi’yi Şara’ya “danışman” olduğu için eleştirdi:

“Önce hiçbir görev almayacağını söyledi. Fakat daha sonra danışmanlığı kabul etti. Üstelik Kürtlerden sorumlu bir danışman değil, herhangi bir danışman, bir bürokrat oldu. Buna yönelik eleştiriler doğrudur, biz de eleştiriyoruz. Bunu kabul etmemeliydi.”

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“Önder Apo bilgimiz dışında adım atmıyor”

Bayık, “Önder Apo bizim bilgimiz dışımızda hiçbir adım atmıyor, görüşümüzü alıyor. Belki doğrudan devlet ve İmralı ile toplantılar yapmıyoruz; ancak görüşlerimizi Önder Apo’ya gönderiyoruz. Önder Apo, bir adım atmak istediğinde bizim karar ve görüşlerimizi alıyor. DEM Parti heyeti aracılığıyla mesajlar gönderiliyor ve alınıyor. Önder Apo, Türkiye devletiyle yaptığı bir görüşmenin sonucunda PKK’nin feshedilmesi kararını almadı; bu adımı kendi tarafından geliştirdi. Önder Apo güvenceyi kendisinde, hareketinde ve halkında görüyor. Bunun dışında bir güvencesi yok” dedi.

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"Bizim de çıkarlarımız var"

Bayık, yasayla bazı sonuçların elde edilebileceğini söyledi:

"Devlet kendi çıkarlarını esas aldığı gibi bizim ve halkımızın da çıkarları var. Yasa bir temeldir ve insan bu temel üzerinden çalışabilir, bazı sonuçlar elde edebilir. Türkiye’de demokrasi ilerlemezse Kürt sorunu çözülmez. Kürt meselesi ile demokratikleşme iç içedir. Çözüm için demokratikleşme şart. Hareketimiz ve Önder Apo da bu yasayı yetersiz görüyor. Ancak bir temel yasa olarak görüyoruz. Biz adıma sabırla, bilinçli ve stratejik bir şekilde yaklaşıyoruz. Ortadoğu’da Kürtler bir güçtür. Bazı güçler bu gücü kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istiyor. Biz ise bu gücü bütün Kürt halkının hizmetine sunmak istiyoruz."

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"İmralı'ya gitmek istiyoruz"

“Devlet sizden İmralı’yı ziyaret etmenizi istedi mi” sorusuna Bayık, şu şekilde cevap verdi:

“Bazı siyasetçilerin ve akademisyenlerin de İmralı’ya gitmesi gerekiyor. Bunların önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi gerekiyor. Kürt ve Türk toplumunda çok fazla kuşku var. Önder Apo’nun hitabı bu kuşkuları ortadan kaldırır. Türkiye’nin yaklaşımı bizde de kuşkular oluşturuyor. KCK’nin de İmralı’yı ziyaret etmesi gerekiyor. Bizim de Önder Apo’nun yanına gitmemiz gerekiyor. Bu doğal bir şey. Bu olmazsa süreç sağlıklı ilerlemez. Bu adım Kürtlerden daha çok Türkiye için gereklidir; çünkü Türkiye devletinin durumu iyi değil. Dünyada yürütülen savaş Türkiye’yi çok sıkıştırıyor. Türkiye bütün imkanlarıyla PKK’yi yenmek istedi, ancak bu amacını gerçekleştiremedi."

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"Bazı taraflar süreci bozmak için çalışıyor"

KCK’nin Öcalan ile doğrudan bir iletişim kanalı bulunmadığının altını çizen Bayık, şunları söyledi:

"İlişkilerimiz var, ancak doğrudan değil. Bazı aracılar üzerinden iletişim var. Yasa çıktıktan ve her şey yasal hale geldikten sonra görüşmelerin yapılması gerekiyor. Sürecin hızla sonuca ulaşması gerekiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı da son dönemde sürecin hızlanması gerektiğini söyledi. Türkiye içinde ve dışında bazı taraflar süreci bozmak için çalışıyor."

(FY)