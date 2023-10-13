Cemevine polis baskını protesto edildi: Suç duyurusunda bulunacağız

Sarıyer Armutlu Mahallesi’nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Sarıyer Şube- Zeynep Yıldırım Cemevi’ne yapılan polis baskını ve gözaltılar protesto edildi.

Cemevi önünde yapılan açıklamada konuşan PSAKD Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Karakaya, “Cemevleri bizim ibadethanemizdir, hukuk devletinde bütün inanç merkezlerine gösterilen saygının cemevlerine de gösterilmesi zorunludur. Devletin suç işleme hakkı yoktur. Ama bugün burada bir suç işlenmiştir” dedi.

Armutlu Cemevi'ne polis baskını, çok sayıda gözaltı

"Kimse ibadethanelerimize saygısızlık yapamaz"

PİRHA’da yer alan habere göre; Karakaya, polis hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi ve şöyle devam etti:

“Geçmişte de burada bizim kabul etmediğimiz olaylar yaşanmıştı ve bu duruma tepki gösterdiği için Zeynep Yıldırım tutuklanmıştı. Cemevi yöneticileri aransaydı, cemevinin kapısı açılıp bulunmak istenen ne ise arama yapılırdı ama Cemevinin yöneticisi olmadığı bir saatte kapıları kırarak içeri girip arama yapıyorsunuz.

“Cemevi başkanı ve saymanı gözaltında şu anda. Acaba bu kişilerle ilgili elde edemedikleri kanıtları bulmak için mi baskın yapıldı? Eğer Cemevine bir suç unsuru bırakıldıysa bunun tespiti nasıl yapılacak? Böyle bir hukuksuzluk olabilir mi?

“Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Alevi örgütleri olarak bu durumu kınıyoruz ve yasal olarak da suç duyurusunda bulunacağız. Cemevleri bizim ibadethanemizdir hiç kimsenin saygısızlık yapma hakkı yoktur.”

"Polis arayıp Cemevine çağırdı"

Gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Cemevi yöneticisi Dursun Çiçek ise sabah 06.00’da emniyetten arandığını ve Cemevine gelmesinin istendiğini aktardı:

“Cemevine gittiğimde kapılarımızın kırıldığını gördüm. İçeride bir şey bulamadıkları için beni emniyete götürdüler. Bana Cemevinde örgütsel dokümanlar olduğunu söylediler. Öyle bir şey olmadığını söyledim. İfademi aldıktan sonra beni serbest bıraktılar.”

(RT)