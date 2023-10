Çember derginin ikinci sayısı çıktı: "Deprem ve Çocuk Hakları"

Çember derginin ikinci sayısı "Deprem ve Çocuk Hakları" odağında çıktı.

Yeni sayı şu cümlelerle açılıyor:

"Birinci sayımız çıktıktan üç hafta sonra 6 Şubat depremlerini yaşadık. 11 ilde milyonlarca insanı doğrudan etkileyen bu depremlerin üzerinden aylar geçti.



"İktidar, depremin ilk anlarından itibaren halkı nasıl yalnız bıraktıysa aylar sonra da durum aynı. Sermaye devleti, sermayenin çıkarları odaklı bir afet yönetimini hayata geçirdi. Halkın enkaz altında yardım beklediği anlarda iktidar ve sermaye güçleri ortak toplantılar düzenleyip deprem bölgesinin moloz ve inşaat parsellerini bölüşüyordu.



"Elbette çocuklar için de durum aynıydı. Milyonlarca çocuk etkilendi, binlerce çocuk öldü, on binlercesi yaralandı, sakat kaldı, yine on binlercesi hastanelerde günlerce refakatsiz bekletildi, yüzlerce çocuk çeşitli biçimlerde kayboldu… Depremin üzerinden aylar geçtikten sonra eğitimden sağlığa, barınmadan beslenmeye çocukların hemen hemen hiçbir ihtiyaçları karşılanmadı. Halkın, “yardımseverlerin” insafına bırakıldı çocuklar. (...)



"Hem bu depremde çocukların neler yaşadığını not etmeye, tarihe kaydetmeye ihtiyacımız var hem de yaratılan olumlu deneyimlerin altını çizmeye. Diğer yandan çocukların yaşadıklarının sistemle, rejim politikalarıyla bağını kurmaya ve buradan çıkışı birlikte aramaya da ihtiyacımız var.



"Bu nedenle ikinci sayımızda, bir daha yaşamamayı umarak ve aynı zamanda yaşananlar karşısında çocukları korumak, onlarla birlikte yaraları sarıp yeniyi inşa edebilmek için deprem ve çocuk haklarına odaklandık."

Yeni sayının içeriği şu yazılardan oluşuyor:

Afetlerden önce ve sonra çocuk odaklı, bütünlüklü bir politikaya ihtiyaç var - Ceren Suntekin, Sevin Seda Güney, Emrah Kırımsoy, Sevinç Koçak, Atike Zeynep Kılıç ile röportaj.

Eğitim hakkı, anadilinde eğitim, deprem ve çocuklar - Fatma Gök

Faşist rejimin inşasına eşlik eden çocuk politikası tam gaz devam-Hatice Göz

Depremden etkilenen çocukların beslenme hakkı-Dicle Dilan Salman

Peki ya hapishanelerdeki çocuklar-Sevinç Koçak

Afet, çocuk, tarikat - Tuğba Canbulut

Yüzümüzü eleştirel pedagojiye dönmek-Deniz Can Tepe. (AÖ)