Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye katıldı

Demokrat Parti’den (DP) Kasım ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun CHP’ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugünkü grup toplantısında iki isme parti rozeti taktı.

Enginyurt ve Uzun, Demokrat Parti’den 17 Kasım 2024’te yapılan ve Gültekin Uysal’ın başkan olarak seçildiği 15. Olağan Kongre sonra istifa etmişti. İki isim partinin “merkez sağın yeni toparlanma adresi” olmasına dönük girişimlerinin sonuçsuz kaldığını ve partinin “apar topar” kongreye götürüldüğünü savunmuştu.

Uzun: Bugün yapılacak tek şey birleşme

CHP rozeti takan Enginyurt ve Uzun grup toplantısında birer konuşma yaptı.

İlk sözü alan Uzun, “Ben merkez sağdan geldim. 35 yıla yakın siyaset hayatımın tamamı orada geçti. İnanarak yürüdüm bu yolda. Ben burada bir siyasi partiden bir başka siyasi partiye geçmeye gelmedim. Ben buraya geçmişe sünger çekerek gelmedim. Ben buraya tümüyle değişerek gelmedim. Sizi değiştirmek için de gelmedim. Peki niye geldim? Çünkü bugün yapılacak tek şey birleşme. Çünkü bugün yapılacak tek şey dayanışma. Çünkü bugün yapılacak tek şey birlikte direnme, birlikte mücadele” dedi.

Uzun “Bugün Türkiye’de sadece cumhuriyet ve hukuk mücadelesi yok. Bir de ekmek mücadelesi var. Ben bugün buraya Müslümanım Müslümanım diye diye Müslümana gavur eziyeti çektirenlerden bu ülkeyi kurtarmak için mücadeleye geldim. Bu gidişatı tersine çevirmeye bu devranı döndürmeye geldim. İşimiz çok, yükümüz ağır” diye konuştu.

Enginyurt: Bana helalleştin mi diye soruyorlar, siz Soma'yla helalleştiniz mi?

Ardından sözü Enginyurt aldı. Sözlerine de İzmir Marşı’yla başladı.

“Bazı jeliboncu deliler 'helalleştin mi?' diyor. Sayın Başkan geçmişte benden çok çekti. Ben Özgür Özel'e bir kez daha teşekkür ederim. Kendisi benden davasını vazgeçerek helalleştik ama helalleşemeyenlere soruyorum” dedi ve ekledi:

“Siz Soma’dakilerle helalleştiniz mi, siz Ankara Tren Garı’ndakilerle helalleştiniz mi, siz İliç’le Amasra’yla helalleştiniz mi? En son Bolu’da 78 canla helalleştiniz mi?

Biz CHP’yi kendimize benzetmeye gelmedik. CHP’ye de benzemeye gelmedik. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik.

Recep Tayyip Erdoğan bizi öyle bir hale getirmek istiyor ki ya benimsin ya kara toprağın dedirtmeye çalışıyor. Biz buraya niye geldik? Ne senin olacağız Erdoğan ne de kara toprağın. Mustafa Kemal Atatürk'e asker olacağız. Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Tek adam diye tutturana sesleniyorum. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun."

(HA)