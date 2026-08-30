Cem Yılmaz hastane odasından fotoğraf paylaştı

*Yoğun bakımda tedbir amaçlı takip edilen Yılmaz'ın bir-iki gün içinde taburcu edilmesi planlanıyor. Kardeşi Can Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını ve sanatçının doktor kontrolünde dinlendiğini duyurdu.

*Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz'a başarılı bir anjiyo operasyonu yapıldı ve sorunlu damarları açıldı. Hastane yetkilileri sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, moralinin yüksek olduğunu ve hatta espri yaptığını belirtti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kalp spazmı geçiren ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde anjiyo yapılan Yılmaz'ı ziyaret eden yetkililer, usta komedyenin moralinin yüksek olduğunu belirtti.

"Şükürler olsun genel durumu gayet iyi"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, müdahalenin başarıyla tamamlandığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ayvacık Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından üniversite hastenemize sevk edilen Cem Bey’e hocalarımız anında müdahale etti. Sorunlu damarları başarılı bir operasyonla açıldı. Şükürler olsun şu an genel sağlık durumu çok iyi, hatta gayet keyifli bir şekilde espri yapıyor."

"Bir-iki gün içinde taburcu edebiliriz"

Yılmaz'ın anjiyosunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ercan Akşit ise tedbir amaçlı yoğun bakım takibinin sürdüğünü belirterek, "Cem Bey’in durumu gayet iyi. Süreç bu şekilde olumlu seyretmeye devam ederse gün içinde servise alacağız. Bir veya iki gün içinde de kendisini sağlıcakla evine uğurlamayı planlıyoruz" dedi.

Can Yılmaz: "Tedavi süreci başarıyla tamamlandı"

Kardeşinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Can Yılmaz da, "Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor. Arayan, soran ve iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederiz" dedi.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yılmaz, bir de hastane odasından fotoğraf paylaştı.

Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

”Tam Gora'nın çekimleri bitti, dedim ki şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu, sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince. Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme sırtıma, eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum. Ayvacık'ta ilk hastanede, burada Çanakkale'deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı.

Soran eden gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağolsun geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu... Neyse kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar stresten uzak durun dedi. Güldüm :) Yine abi az iç diyen, saçı kesti yeni imaj diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta :) Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah"

(EMK)