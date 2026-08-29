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YT: Yayın Tarihi: 29.08.2026 23:07 29 Ağustos 2026 23:07
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.08.2026 23:12 29 Ağustos 2026 23:12
Okuma Okuma:  1 dakika

Cem Yılmaz'a anjiyo yapıldı

Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılarak anjiyo işlemine alındı.

ANKA Haber Ajansı

ANKA Haber Ajansı
Görseli Büyüt
Cem Yılmaz'a anjiyo yapıldı
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Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki evinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz’ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Yılmaz’a anjiyo yapıldı. Yılmaz, işlemin ardından Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

Bakan Memişoğlu: Genel durumu iyi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yılmaz’ın genel durumunun iyi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.”

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
cem yılmaz anjiyo
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