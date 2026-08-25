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YT: Yayın Tarihi: 25.08.2026 16:22 25 Ağustos 2026 16:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.08.2026 16:24 25 Ağustos 2026 16:24
Okuma Okuma:  1 dakika

Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Cem Duman’ın ise şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
*Cem Küçük
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cem Küçük Berkay Gezgin ve Fatih Keleş'e yönelik asılsız suçlamaları nedeniyle tutuklandı
Cem Küçük Berkay Gezgin ve Fatih Keleş'e yönelik asılsız suçlamaları nedeniyle tutuklandı
31 Temmuz 2026

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Cem Duman’ın ise şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Cem Küçük tutuklanmıştı

Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlamalarıyla 30 Temmuz’da gözaltına alınmış, 31 Temmuz’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Başsavcılık kaynakları, soruşturmanın Küçük’ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığı yönündeki şikâyetler üzerine başlatıldığını açıklamıştı.

Öte yandan Küçük’ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma sürecinde medyada yer alan bazı beyan ve açıklamalarının da dosya kapsamında incelendiği aktarılmıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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