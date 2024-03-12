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Yayın Tarihi: 12 Mart 2024 14:55
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2024 15:00
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Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri istenecek

Dosyaya bilirkişi atayan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri istenecek
Sosyal Medya

İstanbul’da 15 yıl önce lise öğrencisi Münevver Karabulut’u öldüren ve cezaevinde intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu davası ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Dosyaya bilirkişi atayan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istedi. 

Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili dava sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan failin otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi.

Kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak. Bu rapora göre, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.

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(EMK)

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