Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri istenecek

İstanbul’da 15 yıl önce lise öğrencisi Münevver Karabulut’u öldüren ve cezaevinde intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu davası ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Dosyaya bilirkişi atayan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini istedi.

Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili dava sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan failin otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi.

Kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak. Bu rapora göre, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Cem Garipoğlu'nun babası da dilekçe verdi: Mezar açılsın

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ Garipoğlu'na 24 Yıl Hapis Cezası Verildi

(EMK)