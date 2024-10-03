İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı.

Münevver Karabulut cinayeti hakkında 7 soru 7 yanıt

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının "fethi kabir" kararı doğrultusunda, İstanbul Adli Tıp Kurumu ekibi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme uzmanları, sabah saatlerinde Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine geldi.

Mezarlıkta Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de hazır bulundu.

Polis ekipleri, mezar çevresini bariyerlerle çevirdi ve yoğun güvenlik önlemi aldı. Mezarın bulunduğu bölüm girişinde iki ayrı kontrol noktası kurulurken, bu alana girişlerde kimlik kontrolü de yapıldı.

Çalışmalar kayda alındı

Yapılan çalışmaların ardından Garipoğlu’nun cesedinin tamamı Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çalışmaların tamamı kayda alındı. Garipoğlu'nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak.

"Kefen ve bez yoktu"

Karabulut Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir, şu açıklamayı yaptı:

"İki tabaka vardı. İlk tabakada hiçbir şey yoktu, ikinci tabakada da kefen bekliyorduk, kefen ve bez yoktu. Toprağın üzerinde dağınık şekilde kemikler ve kafatası vardı. Tutanağa da geçti kefen ve bezin olmadığını. Adli tıp uzmanları yazdılar. Toprağın üzerinde dağınık bir şekilde duran kemikler ve kafatası vardı sadece, ceset bütünlüğü ise yoktu.”

Garipoğlu ailesinin gelmediğini belirten Epözdemir, "Sadece avukatları hazır bulundu. Ölenin yakınlarının hazır bulunması gerekiyordu. Biz geçmişte alınan örnekler üzerinden değil Garipoğlu ailesi erkeklerinden alınacak örneklerle yapılmasını talep ettik" dedi.

(EMK)