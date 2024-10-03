ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2024 12:03
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2024 14:45
2 dk Okuma

Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı

Garipoğlu’nun cesedinin tamamı Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Garipoğlu'nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, olay yeri inceleme ekiplerinden bir grup polis, bir alanda inceleme yaparken görülüyor. Polis memurları, üzerlerinde "Olay Yeri İnceleme" yazılı yelekler ve beyaz koruyucu tulumlar giymişler. Önde bulunan polis memurlarından biri, elinde inceleme ekipmanları tutuyor ve mavi eldiven takmış durumda. Arka planda metal çitler ve yoğun ağaçlar bulunuyor, bu da olayın dış mekanda gerçekleştiğini gösteriyor. Polisler yoğun bir şekilde alanı incelerken, dikkatlice delil topladıkları anlaşılıyor. Fotoğraf, ciddi bir olay sonrası olay yerinin detaylıca araştırıldığını ve kriminal ekiplerin profesyonel bir şekilde çalıştığını yansıtıyor. Ön planda bitki örtüsü ve çiçekler de dikkat çekiyor, bu da olayın yeşil bir alanda gerçekleştiğini düşündürüyor.
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı.

Münevver Karabulut cinayeti hakkında 7 soru 7 yanıt
Münevver Karabulut cinayeti hakkında 7 soru 7 yanıt
Bugün 12:18

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının "fethi kabir" kararı doğrultusunda, İstanbul Adli Tıp Kurumu ekibi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme uzmanları, sabah saatlerinde Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine geldi.

Mezarlıkta Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de hazır bulundu.

Polis ekipleri, mezar çevresini bariyerlerle çevirdi ve yoğun güvenlik önlemi aldı. Mezarın bulunduğu bölüm girişinde iki ayrı kontrol noktası kurulurken, bu alana girişlerde kimlik kontrolü de yapıldı.

Çalışmalar kayda alındı

Yapılan çalışmaların ardından Garipoğlu’nun cesedinin tamamı Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Çalışmaların tamamı kayda alındı. Garipoğlu'nun cesedinden alınacak kemik örnekleri ile kimlik eşleşmesi yapılacak.

"Kefen ve bez yoktu"

Karabulut Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir, şu açıklamayı yaptı:

"İki tabaka vardı. İlk tabakada hiçbir şey yoktu, ikinci tabakada da kefen bekliyorduk, kefen ve bez yoktu. Toprağın üzerinde dağınık şekilde kemikler ve kafatası vardı. Tutanağa da geçti kefen ve bezin olmadığını. Adli tıp uzmanları yazdılar. Toprağın üzerinde dağınık bir şekilde duran kemikler ve kafatası vardı sadece, ceset bütünlüğü ise yoktu.”

Garipoğlu ailesinin gelmediğini belirten Epözdemir, "Sadece avukatları hazır bulundu. Ölenin yakınlarının hazır bulunması gerekiyordu. Biz geçmişte alınan örnekler üzerinden değil Garipoğlu ailesi erkeklerinden alınacak örneklerle yapılmasını talep ettik" dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
münevver karabulut münevver karabulut cinayeti cem garipoğlu erkek şiddeti
ilgili haberler
Münevver Karabulut cinayeti hakkında 7 soru 7 yanıt
Bugün 12:18
/haber/munevver-karabulut-cinayeti-hakkinda-7-soru-7-yanit-300358
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak
26 Eylül 2024
/haber/cem-garipoglunun-mezari-acilacak-300099
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri istenecek
12 Mart 2024
/haber/cem-garipoglunun-otopsi-goruntuleri-istenecek-292992
'Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın' talebine ikinci ret
10 Nisan 2023
/haber/cem-garipoglu-nun-mezari-acilsin-talebine-ikinci-ret-277068
Cem Garipoğlu Commits Suicide
10 October 2014
/haber/cem-garipoglu-commits-suicide-159101
Cem Garipoğlu İntihar Etti
10 Ekim 2014
/haber/cem-garipoglu-intihar-etti-159096
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Münevver Karabulut cinayeti hakkında 7 soru 7 yanıt
Bugün 12:18
/haber/munevver-karabulut-cinayeti-hakkinda-7-soru-7-yanit-300358
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak
26 Eylül 2024
/haber/cem-garipoglunun-mezari-acilacak-300099
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri istenecek
12 Mart 2024
/haber/cem-garipoglunun-otopsi-goruntuleri-istenecek-292992
'Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın' talebine ikinci ret
10 Nisan 2023
/haber/cem-garipoglu-nun-mezari-acilsin-talebine-ikinci-ret-277068
Cem Garipoğlu Commits Suicide
10 October 2014
/haber/cem-garipoglu-commits-suicide-159101
Cem Garipoğlu İntihar Etti
10 Ekim 2014
/haber/cem-garipoglu-intihar-etti-159096
Sayfa Başına Git