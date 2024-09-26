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Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 13:10
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2024 13:11
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Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in talebini kabul etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

İstanbul’da 15 yıl önce lise öğrencisi Münevver Karabulut’u öldüren ve cezaevinde intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu davası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildiğini duyurdu.

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“Muamma giderilmiş olacak”

Epözdemir'in açıklaması şöyle:

“Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir. Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik.

“Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı. Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde,  yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak.

“Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunulur.” (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
cem garipoğlu münevver karabulut kadın cinayetleri
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