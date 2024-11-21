ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2024 11:12
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2024 11:15
2 dk Okuma

Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan DNA sonuçları açıklandı

Mezarında yapılan incelemeler sonucu, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu kesinleşti ve başsavcılık dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan DNA sonuçları açıklandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında Münevver Karabulut'u katlettikten sonra cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'nun ölmediğine dair ortaya atılan iddialarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Münevver Karabulut cinayeti hakkında 7 soru 7 yanıt
Münevver Karabulut cinayeti hakkında 7 soru 7 yanıt
3 Ekim 2024

Mezarında yapılan incelemeler sonucu, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu kesinleşti ve başsavcılık dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.

Karabulut ailesinin talebiyle başlatılan süreç kapsamında Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmış, yıllardır kamuoyunda dile getirilen "intihar etmediği, yurtdışına kaçtığı, estetik operasyonlarla kimliğini değiştirdiği" iddiaları yeniden gündeme gelmişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarın açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat verdi. Mezardan alınan DNA örnekleri, Cem Garipoğlu’nun anne ve babası Mehmet Nida ile Tülay Makbule’den alınan kan ve ağız içi sürüntü örnekleriyle karşılaştırıldı. Yapılan incelemelerde, DNA örneklerinin yüzde 100 eşleştiği ve mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu netlik kazandı.

Ayrıca, mezardan çıkan poşet içindeki kanın insana ait olmadığı tespit edildi. Bu bulgular ışığında, Cem Garipoğlu'nun ölümüyle ilgili şüpheler giderilmiş ve başsavcılık iddiaları çürüterek soruşturmayı sonuçlandırmış oldu.

Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
8 Ekim 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
munevver karabulut münevver karabulut cinayeti erkek şiddeti cem garipoğlu
ilgili haberler
Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
8 Ekim 2024
/haber/cem-garipoglu-nun-dna-ornekleri-ailesiyle-uyumlu-cikti-300507
Münevver Karabulut cinayeti hakkında 7 soru 7 yanıt
3 Ekim 2024
/haber/munevver-karabulut-cinayeti-hakkinda-7-soru-7-yanit-300358
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri istenecek
12 Mart 2024
/haber/cem-garipoglunun-otopsi-goruntuleri-istenecek-292992
Cem Garipoğlu'nun babası da dilekçe verdi: Mezar açılsın
6 Kasım 2023
/haber/cem-garipoglu-nun-babasi-da-dilekce-verdi-mezar-acilsin-287470
'Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın' talebine ikinci ret
10 Nisan 2023
/haber/cem-garipoglu-nun-mezari-acilsin-talebine-ikinci-ret-277068
Münevver Karabulut, C.G. ve Bütün Çocuklar İçin Adalet!
17 Eylül 2009
/haber/munevver-karabulut-c-g-ve-butun-cocuklar-icin-adalet-117122
Münevver Karabulut Cinayeti Medyada Nasıl Yer Aldı?
7 Eylül 2009
HAK MÜCADELESİ
Sevenleri Münevver Karabulut İçin Berlin'de Eylem Yapacak
6 Temmuz 2009
/haber/sevenleri-munevver-karabulut-icin-berlin-de-eylem-yapacak-115676
KADIN KATLİ
Münevver Karabulut'un Yakınları Olay Yerinde Protestodaydı
4 Mayıs 2009
/haber/munevver-karabulut-un-yakinlari-olay-yerinde-protestodaydi-114275
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
8 Ekim 2024
/haber/cem-garipoglu-nun-dna-ornekleri-ailesiyle-uyumlu-cikti-300507
Münevver Karabulut cinayeti hakkında 7 soru 7 yanıt
3 Ekim 2024
/haber/munevver-karabulut-cinayeti-hakkinda-7-soru-7-yanit-300358
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri istenecek
12 Mart 2024
/haber/cem-garipoglunun-otopsi-goruntuleri-istenecek-292992
Cem Garipoğlu'nun babası da dilekçe verdi: Mezar açılsın
6 Kasım 2023
/haber/cem-garipoglu-nun-babasi-da-dilekce-verdi-mezar-acilsin-287470
'Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın' talebine ikinci ret
10 Nisan 2023
/haber/cem-garipoglu-nun-mezari-acilsin-talebine-ikinci-ret-277068
Münevver Karabulut, C.G. ve Bütün Çocuklar İçin Adalet!
17 Eylül 2009
/haber/munevver-karabulut-c-g-ve-butun-cocuklar-icin-adalet-117122
Münevver Karabulut Cinayeti Medyada Nasıl Yer Aldı?
7 Eylül 2009
HAK MÜCADELESİ
Sevenleri Münevver Karabulut İçin Berlin'de Eylem Yapacak
6 Temmuz 2009
/haber/sevenleri-munevver-karabulut-icin-berlin-de-eylem-yapacak-115676
KADIN KATLİ
Münevver Karabulut'un Yakınları Olay Yerinde Protestodaydı
4 Mayıs 2009
/haber/munevver-karabulut-un-yakinlari-olay-yerinde-protestodaydi-114275
Sayfa Başına Git