Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan DNA sonuçları açıklandı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında Münevver Karabulut'u katlettikten sonra cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'nun ölmediğine dair ortaya atılan iddialarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Münevver Karabulut cinayeti hakkında 7 soru 7 yanıt

Mezarında yapılan incelemeler sonucu, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu kesinleşti ve başsavcılık dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.

Karabulut ailesinin talebiyle başlatılan süreç kapsamında Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmış, yıllardır kamuoyunda dile getirilen "intihar etmediği, yurtdışına kaçtığı, estetik operasyonlarla kimliğini değiştirdiği" iddiaları yeniden gündeme gelmişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarın açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat verdi. Mezardan alınan DNA örnekleri, Cem Garipoğlu’nun anne ve babası Mehmet Nida ile Tülay Makbule’den alınan kan ve ağız içi sürüntü örnekleriyle karşılaştırıldı. Yapılan incelemelerde, DNA örneklerinin yüzde 100 eşleştiği ve mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğu netlik kazandı.

Ayrıca, mezardan çıkan poşet içindeki kanın insana ait olmadığı tespit edildi. Bu bulgular ışığında, Cem Garipoğlu'nun ölümüyle ilgili şüpheler giderilmiş ve başsavcılık iddiaları çürüterek soruşturmayı sonuçlandırmış oldu.

Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı

(EMK)