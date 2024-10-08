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HABER
Yayın Tarihi: 8 Ekim 2024 12:22
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2024 12:27
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Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı

Başsavcılık,  Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim'de feth-i kabir işlemi yapıldığını hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görselde, olay yeri inceleme ekibi görev başında görülmektedir. Dört polis memuru, "Olay Yeri İnceleme" yazılı siyah yelekler giymiş ve beyaz koruyucu tulumlar içindedir. Polisler, bir olay mahallini incelemekte olup, dikkatlerini o bölgeye vermiş durumdalar. Arka planda yeşil ağaçlar ve çiçeklerle dolu bir bahçe alanı yer almakta, bu da olayın açık bir alanda gerçekleştiğini göstermektedir. Polisler bir bariyerin arkasında duruyorlar, bariyerin üzerinde "POLİS" yazısı net bir şekilde okunmaktadır. Fotoğrafın genel havası ciddi ve yoğun bir inceleme sürecini yansıtmaktadır.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar ettiği öne sürülen Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan örneklerin, baba ve anneyle uyuştuğunu tespit edildiğini açıkladı.

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Başsavcılık,  Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim'de feth-i kabir işlemi yapıldığını hatırlattı.

Açıklama şöyle:

"İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir."

Mezarın açılmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözemir, "İki tabaka vardı. İlk tabakada hiçbir şey yok. Kefen ve bez yoktu. Toprağın üzerinde dağınık şekilde kemikler ve kafatası vardı. Kefen ve bezin olmadığı tutanağa geçti" demişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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