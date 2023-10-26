Celtic taraftarı kulübe aldırmadı, binlerce Filistin bayrağı açtı

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında İskoçya temsilcisi Celtic'in, İspanya ekibi Atletico Madrid'i konuk ettiği maçta, Celtic taraftarı, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Filistin bayrakları açtı.

Celtic taraftarları, dün (25 Ekim) akşam Celtic Park'ta oynanan grubun üçüncü maçı öncesinde tribünde binlerce Filistin bayraklı koreografi de yaptı.

Celtic: Bayrak ve sembol sergilemeyin

Maç öncesi açıklama yapan Celtic, "Yaşanan trajedinin ciddiyetine ve İskoçya'daki ve dünyanın dört bir yanındaki toplumlar üzerindeki etkisine saygı duyarak ve diğer kulüpler, ligler ve derneklerle aynı doğrultuda, çatışmayla ve çatışmaya dahil olan ülkelerle ilgili pankart, bayrak ve sembollerin şu anda Celtic Park'ta sergilenmemesini rica ediyoruz" çağrısı yapmıştı.

Taraftar uyarıya aldırmadı, bayrak açtı

Kulübun uyarısına aldırmayan taraftarlar, 2-2 biten maç öncesinde stadyumun birçok bölümünde Filistin bayrakları dalgalandırdı.

Açılan bayraklarla ilgili UEFA'nın soruşturma açıp ceza vermesi bekleniyor.

Yeşil Tugay adlı taraftar grubu maç öncesi Filistin bayrakları dağıtacaklarını açıklamıştı.

Celtic Park is a sea of Palestine flags tonight@CelticFC pic.twitter.com/CIfJLhklI5 — Scottish Football Away Days (@days_scottish) October 25, 2023

Yeşil Tugay

BBC'ye göre Celtic, İsrail'in Gazze'deki saldırıların ardından son maçlarda bayrak açmaları Yeşil Tugay grubunu deplasman maçlarından men etmişti.

Celtic taraftarları, Filistin-İsrail Savaşı'nın başlamasından sonra oynanan Kilmarnock ve Hearts'a karşı oynanan İskoçya Premiership Lig maçlarında da Filistin bayrakları açmıştı.

UEFA ceza vermişti

UEFA, 2014 yılında Celtic'in İzlanda'nın KR Reykjavik takımıyla oynadığı maçta taraftarların Filistin bayrağı açması üzerine kulübe para cezası verdi.

Yeşil Tugay'ın takımlarının 2016 Şampiyonlar Ligi elemelerinde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'ya karşı oynadığı maçta da Filistin bayrağı açmış ve ve bu hareket kulübe 8 bin 616 Avro para cezası verilmesine neden olmuştu.

(NT)