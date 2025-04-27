Çelik’ten ‘bavul’ tepkisi: İmamoğlu karalama girişimleriyle yıpratılmak isteniyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu'nun bir otele giriş yaptığı sırada taşınan bavulların sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yaptı.

Çelik, bavulların içinde sinyal kesici cihazlar bulunduğunu belirterek, İmamoğlu'na yönelik geçmişte yaşanan suikast iddialarını hatırlattı ve “Tehdit alan bir isim tabii ki bu cihazları kullanabilir” dedi.

"Karalama kampanyası yürütülüyor"

Çelik, iki gündür sosyal medyada ve bazı medya kanallarında yayılan görüntüler üzerinden yürütülen tartışmaları “algı yönetimi ve iftira kampanyası” olarak niteleyerek, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bu tür karalama girişimleriyle yıpratılmak isteniyor” dedi.

İmamoğlu’nun toplantı yaptığı odadaki kameraların kapatılmasıyla ilgili de konuşan Çelik, geçmişte yaşanan izinsiz görüntü sızdırmalarını hatırlatarak, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın güvenlik ekibi, yalnızca toplantı alanlarında kameraları kapatma kararı aldı” dedi.

"Özel koruma kararı var"

Otele giriş sırasında taşınan bavullara ilişkin detayları da paylaşan Çelik, şöyle dedi:

”Valizlerin içinde sinyal kesici jammer cihazları bulunuyor. Bu cihazlar 20-25 kilo ağırlığında olduğu için taşınmaları kolay olsun diye valizlere yerleştiriliyor.”

İmamoğlu’nun İçişleri Bakanlığı tarafından verilen özel koruma kararı kapsamında dört polis koruması bulunduğunu hatırlatan Çelik, son olarak şu vurguyu yaptı:

“Bir terör örgütünün Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi hazırlığında olduğu geçmişte basına yansımıştı. Türkiye'nin gözünün önünde, tehditler alan bir siyasetçi için sinyal kesici cihazların kullanılması hayatidir. Bu sadece İmamoğlu'nun değil, çevresindeki herkesin güvenliği için gerekli.”

Çelik, sosyal medyada servis edilen görüntülerle oluşturulmaya çalışılan algıya karşı kamuoyunu sağduyuya davet etti.

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(EMK)