Çelikten 10 kat dayanıklı ve 6 kat hafif ahşap geliştirildi

"Süper ahşap", ABD'nin Maryland eyaletindeki "InventWood" fabrikasında üretiliyor. Başlangıç olarak dış cephe kaplamaları ve zemin döşemelerinde kullanılması düşünülen malzeme gelecekte mobilya ve iç mekân uygulamalarında da kullanılacak.

"Süper ahşap"ın geliştirilmesinde en önemli rolü InventWood kurucularından malzeme bilimci Liangbing Hu üstleniyor. On yılı aşkın süre boyunca ahşabı yeniden tanımlamak için çaba gösteren Hu, Maryland Üniversitesi’nde yürüttüğü araştırmalar sırasında ahşabı saydam hâle getirmeyi de başarmıştı. Ancak asıl hedefi, dünyada en bol bulunan biyopolimer olan selülozu güçlendirerek ahşabı çelikle rekabet edebilecek bir malzeme hâline getirmekti.

Çelikten hafif, 10 kat daha güçlü

TRT Haber'in haberine göre, Hu’nun 2017’de Nature dergisinde yayımlanan çalışması, süper ahşabın üretiminin temelini oluşturdu. Bilinen özellikleriyle ahşabın, özel bir kimyasal banyo ve yüksek sıcaklıkta presleme işleminden geçirilerek hücresel düzeyde sıkıştırılması sonucunda ahşap “çoğu metal ve metal alaşımından yüksek dayanıklılık-ağırlık oranına” ulaştı.

Yıllar alan geliştirme süreci ve 140’ı aşkın patente bağlanmış yordamın uygulanması sonrasında InventWood, “Superwood”u ticari olarak üretmeye başladı. Şirketin CEO’su Alex Lau, malzemenin görünüm ve dokusunun bilinen ahşapla aynı olduğunu ancak “neredeyse tüm testlerde çok daha güçlü ve dayanıklı” sonuçlar verdiğini söyledi.

Çelikten yüzde 90 az karbon salımıyla üretliyor

Malzeme, çelikten yüzde 90 daha az karbon salımıyla üretiliyor. Ayrıca bilinen ahşaba oranla 20 kat daha dayanıklı ve mantar ya da böceklerden etkilenmiyor. Daha önemlisi yangına karşı da en yüksek dayanıklılık sınıfındaki malzemeler arasında yer alıyor.

Geleceğin yapılarında kullanılabilir

Superwood’un maliyeti hâlen geleneksel ahşaptan yüksek, ancak üretim ölçeği büyüdükçe çelikle rekabet edebilecek düzeye gelmesi bekleniyor. Lau, “Amacımız ahşaptan ucuz olmak değil, çelikle yarışmak.” ifadelerini kullandı.

Mimar ve yapı çevreleri uzmanı Philip Oldfield ise, güçlü ahşap türlerinin yaygınlaşmasının inşaat sektörünü dönüştürebileceği görüşünde: “Ahşap, üretim süreci itibarıyla çelik ve betona göre çok daha çevreci. Ayrıca karbonu uzun süre depolayabiliyor.” Oldfield ayrıca, Superwood gibi yeniliklerin kentlerin karbon ayak izini azaltabileceğini vurguladı.

(AEK)