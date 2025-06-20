Çelik'ten İmamoğlu'na: Yükü tek başınıza taşımayacaksınız, buradayız

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yeni gözaltıların ardından sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. İmamoğlu, arkadaşlarına seslenerek, kendilerine yöneltilen “iftiranameleri” düzmece olduğunu bilerek imzalamaları gerektiğini söyledi. “O imzaların yükünü tek başıma taşırım” diyerek dayanışma çağrısı yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise Silivri Cezaevi önünden yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu’na destek verdi. Çelik, “Hiçbir yükü tek başınıza taşımayacaksınız. Biz buradayız. Gençlerimiz burada, kadınlar burada, halkımız sokaklarda ve meydanlarda. Asla yalnız yürümeyeceksiniz, millet arkada” dedi.

Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

“Neden bu iftiraları atıyorlar biliyor musunuz? Çünkü toplumu ikna edemiyorlar. Toplumun yüzde 60’ından fazlası bu davaların hukuki değil, siyasi olduğunu söylüyor. Toplumun büyük bir kesimi Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının siyasî olduğunu düşünüyor. İşte bu yüzden hırçınlaşıyorlar, bu yüzden bu adaletsizlikleri yapıyorlar. Adaletin terazisini bozuyorlar. Ama şöyle bir söz vardır: ‘Adaletin terazisi bozulduğunda, halkın vicdanı ayağa kalkar.’ Halkın vicdanı ayağa kalkmıştır. Halkımızla, milletimizle birlikte bu karanlığı hep birlikte yeneceğiz.”

Silivri'den Ekrem Başkanımıza sesleniyoruz:



Hiçbir yükü tek başınıza taşımayacaksınız.

Biz buradayız. Gençlerimiz burada. Kadınlar burada. Halkımız sokaklar ve meydanlarda.



Asla yalnız yürümeyeceksin, millet arkanda! pic.twitter.com/aMgL91wZik — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) June 20, 2025

İmamoğlu'ndan "etkin pişmanlık" açıklaması: İftiranameleri imzalayın, yükünü ben taşırım

(EMK)