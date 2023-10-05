Celalettin Can’ın eşine görüş izni yok

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanıştığı için 1 yıl 3 ay hapis cezası verilen 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, görüş saati değiştiği için eşiyle görüştürülmedi.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan Can’ın görüş saatinde cezaevi yönetimi haber vermeden değişikliğe gitti.

Can’ın eşi Nimet Tanrıkulu, aylık açık görüş için dün (4 Ekim) saat 13.00’te cezaevine geldi. Ancak burada Tanrıkulu’na görüş saatinin 10.00’a alındığı söylendi. Bu nedenle de görüş izni verilmedi.

Tanrıkulu bunun üzerine cezaevi savcısı ile görüşmek istedi. Fakat cezaevi personeli Tanrıkulu’na savcının toplantıda olduğu belirtip beklemesi gerektiği söyledi.

Yaklaşık beş saat bekleyen Tanrıkulu’na savcı “Görüşme için kriterleriniz uygun değil” yanıtı verdi.

Tanrıkulu bunun üzerine savcıya “Burası neresi böyle su vermezsiniz, sağlık bilgisi vermezsiniz, dava açacağım” diyerek tepki gösterdi. Savcılık kalemi de Can’ın sağlık durumu hakkında Tanrıkulu’na bilgi verdi. Tanrıkulu ardından eşi ile görüşemeden cezaevinden ayrıldı.

Tanrıkulu, cezaevine görüş için gelen beş kişiye özel izin verildiğini söyleyerek, kendisine ayrımcılık yapıldığını aktardı. Tanrıkulu, “Üzgünüm, kızgınım” dedi.

Celalettin Can hakkında 78'liler Girişimi Sözcüsü, HDP Parti Meclis Üyesi ve HDP 27. Dönem Milletvekili adayı. 59 yaşında. Dersim’de doğdu. 1975'te eğitim için İstanbul'a taşındı. Devrimci mücadele içinde yer aldı, Dev-Genç'in başkanı oldu. Şişli Siyasal öğrencisiyken 12 Eylül’den bir süre önce, 1979’da tutuklandı. Toplam 19 yıl 9 ay cezaevinde kaldı. 1999’un sonlarına doğru tahliye oldu. 78'liler Vakfını kurdu. 2013'te İç Anadolu Bölgesinden 63 kişilik Akil İnsanlar grubunda yer aldı. “78’liler Sorguluyor” ve “Merhaba Başkaldırı” isimli iki kitabı var. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Nisan 2019’da Can’ı Özgür Gündem’in Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldığı için 1 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Cezanın kesinleşmesi üzerine Can, infazın gerçekleşmesi için 31 Ağustos’ta hapse girdi. İnfazı ertelenmeyen Can, rahatsızları nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

(HA)