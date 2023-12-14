Celalettin Can’a “cezaevinde kalabilir” raporu

78'liler Girişimi Sözcüsü, gazeteci, yazar Celalettin Can, kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla bir günlük yayın yönetmenliği yaptığı için 108 gündür Marmara (Silivri) Cezaevinde.

Celalettin Can: Derhal özgürlüğümü talep ediyorum

Can, bugün yaptığı yazılı açıklamayla, kendisine Adli Tıp Kurumu (ATK) 3. İhtisas Dairesi’den “gerekli sağlık kontrollerin yapılması kaydıyla cezaevinde kalabilir” raporu verildiğini açıkladı.

45 gündür hapis tutulan Celalettin Can’dan Adalet Bakanlığı’na açık çağrı

“Ciddi risk altındasın” teşhisine rağmen

Celalettin Can, cezaevinde yaşadığı sorunları ve son durumunu açıklayarak sorunların çözümünü talep etti:

“Yaşadığım coğrafyanın güçlükleri içinde demokratikleşme ve özgürlük mücadelesi için gazetecilik, yazarlık yapmaya çalışıyorum. 31 Ağustos’ta infazımın gerçekleştiği günden bugüne 5275 sayılı kanunun 89/3 maddesi kapsamında ‘Denetimli Serbestlik Hakkım’ oluşmuşken, cezaevinde kendilerini ikinci bir yargı merci yerine koyan İdare ve Gözlem Kurulu tarafından hukuksuz bir şekilde sağlık sorunlarıma rağmen ve de Yargıtay’ın bu konudaki kararına rağmen ‘bağımsız koğuşta’ kalmayı istemediğim için beni 108 gündür rehin tutuyorlar.

Rahatsızlığım nedeniyle götürüldüğüm Cezaevi Kampüs Hastanesi, Silivri Devlet Hastanesi, Adli Tıp (2 kez), Yedikule Göğüs Hastanesi ve cezaevi revirinde bana söylenen ‘uyku apnesi kalbi zorluyor, ciddi risk altındasın’ teşhisine rağmen Adli Tıp Kurumu cezaevinde kalabilir raporu vermiştir.

“Yaşam hakkımız ihlal ediliyor”

Coğrafyamızda cezaevleri çoğu kez ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı merkezler olurken, ben ve birçok hasta mahpus hakkında, İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu siyasi bir tutum izleyerek, sağlık sorunu yaşayan mahpusların tam teşekkülü devlet hastanelerinden almış oldukları raporları da kabul etmeyerek, verdikleri kararlarla yaşam haklarımızı ihlali etmekle birlikte sağlık sorunu yaşayan biz hükümlülerin tahliyelerine engel olmaktadırlar.

Adalet Bakanlığına çağrı

Buradan Adalet Bakanlığına çağrımdır; ATK verdiği bu raporla 19 Aralık’ta cezaevinde toplanacak kurulun kararlarını etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu bir yaşam hakkı ihlalidir… Adli Tıp Raporuna göre özgürlüğümü engellemeyin…

Cezaevlerinde sağlık sorunu yaşayan mahpusların yaşam ve sağlık hakkının korunması, tahliye koşullarının sağlanması ulusal ve uluslararası mevzuatın, sözleşmelerin gereğidir.

Bu belgelerle ‘mahpuslara yönelik kötü muamele ve işkencenin mutlak suç olduğu ve bu suçların zaman aşımına uğramadığı, mahpusların tüm haklarının devletin koruması altında olduğu, insan hakları çerçevesinde muamele görmeleri sağlanmalıdır’ diyerek koruma altına almıştır.

Tüm bu yükümlülüklere rağmen Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifevleri Müdürlüğü, TBMM vekilleri kamuoyunda yapılan sayısızca açıklama, başvuru, çağrı ve raporları görmezden gelerek, cezaevlerinde işkence ve kötü muamelenin, yaşam hakkı ihlallerinin ve ölümlerin sorumluluğunu taşıyanlar olarak görüleceklerdir.”

“Cezaevlerinde insanca yaşamı sağlayın”

Celalettin Can, taleplerini şöyle sıraladı:

“Devletin sorumluluğu altındaki cezaevlerinde insanca yaşamı sağlayın.

Devlet olarak yükümlülüklerinizi yerine getirin. İhlalleri yapanlar hakkında gerekli soruşturmaları yapın.

ATK’nin yaşam hakkını hiçe sayan kurul kararlarını inceleyin.

Hipokrat yemini ettiğini iddia eden Adli Tıp hekimleri hakkında işlem başlatın.

Mecliste, cezaevleri ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplumla koordineli de çalışacak çok acil cezaevlerini izleme komisyonu kurun.

Bizler siyasi mahpuslarız, haklarımızı biliyoruz… Bizleri ıslah etme yöntemlerinizin tümü kötü muameledir. Vazgeçin… Tüm hasta mahpusların özgürlüğünü sağlayın!”

Celalettin Can hakkında 78'liler Girişimi Sözcüsü, gazeteci, yazar. HDP 27. Dönem Milletvekili adayı. 64 yaşında. Dersim’de doğdu. 1975'te eğitim için İstanbul'a taşındı. Devrimci mücadele içinde yer alan Can, Dev-Genç'in başkanı oldu. Şişli Siyasal öğrencisiyken 12 Eylül’den bir süre önce, 1979’da tutuklandı. Toplam 19 yıl 9 ay cezaevinde kaldı. 1999 yılının sonlarına doğru tahliye oldu. 78'liler Vakfını kurdu. 2013'te 63 kişilik Akil İnsanlar, İç Anadolu Bölgesi grubunda yer aldı. “78’liler Sorguluyor” ve “Merhaba Başkaldırı” isimli iki kitabı bulunuyor.

(AS)