Celalettin Can kimdir?
78'liler Girişimi Sözcüsü, gazeteci, yazar. HDP 27. Dönem Milletvekili adayı. 64 yaşında.
Dersim’de doğdu. 1975'te eğitim için İstanbul'a taşındı. Devrimci mücadele içinde yer alan Can, Dev-Genç'in başkanı oldu.
Şişli Siyasal Bilimler Yüksekokulu öğrencisiyken 12 Eylül’den bir süre önce, 1979’da tutuklandı. Toplam 19 yıl 9 ay cezaevinde kaldı.
1999 yılının sonlarına doğru tahliye oldu. 78'liler Vakfını kurdu.
2013'te 63 kişilik Akil İnsanlar, İç Anadolu Bölgesi grubunda yer aldı.
“78’liler Sorguluyor” ve “Merhaba Başkaldırı” isimli iki kitabı bulunuyor.
(VC)