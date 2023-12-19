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Yayın Tarihi: 19 Aralık 2023 17:31
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2023 18:34
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Celalettin Can kimdir?

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Celalettin Can kimdir?
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

78'liler Girişimi Sözcüsü, gazeteci, yazar. HDP 27. Dönem Milletvekili adayı. 64 yaşında.

Dersim’de doğdu. 1975'te eğitim için İstanbul'a taşındı. Devrimci mücadele içinde yer alan Can, Dev-Genç'in başkanı oldu.

Şişli Siyasal Bilimler Yüksekokulu öğrencisiyken 12 Eylül’den bir süre önce, 1979’da tutuklandı. Toplam 19 yıl 9 ay cezaevinde kaldı.

1999 yılının sonlarına doğru tahliye oldu. 78'liler Vakfını kurdu.

2013'te 63 kişilik Akil İnsanlar, İç Anadolu Bölgesi grubunda yer aldı.

“78’liler Sorguluyor” ve “Merhaba Başkaldırı” isimli iki kitabı bulunuyor.

(VC)

Celalettin Can
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