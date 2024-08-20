Celal Fırat'tan Ali Yerlikaya’ya: İkinci saldırıya önleyici tedbir kararının kaldırılması mı neden oldu?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili , bianet editörü Ruken Tuncel'in ailesine yönelik ırkçı saldırıyı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sordu.

Yerlikaya’nın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi veren Fırat, Tuncel ve ailesinin can güvenliğinin tehdit altında olduğunu kaydetti.

Tuncel’in ailesinin ikinci bir kez sözlü ve fiziki saldırıya uğradığını belirten Fırat “işin boyutu kaygı verici bir hal almıştır” dedi. Nefret suçları toplumsal barışı tehdit ettiğini belirtti.

Fırat, önergeye “Türkiye’de nefret suçları önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Yasal mevzuat ve yaptırımlar ise bu suçlara karşı oldukça etkisiz durumdadır. Bu tür ırkçı saldırıların faillerine uygulanan ‘cezasızlık’ politikası ise bu ve benzer vakaların artarak sürmesine yol açmakta olup, failleri cesaretlendirirken, her an insan hayatına sebep olacak tehlike arz etmektedir” diye yazdı.

Ardından Yerlikaya’ya şu iki soruyu sordu:

bianet editörü Ruken Tuncel’in ailesine bir yıl arayla aynı şahıslar tarafından ikinci kez ırkçı söylemlerle şiddet uygulamasında, saldırgan aileye uygulanan önleyici tedbir kararının kaldırılması mı neden olmuştur?

Tuncel’in ailesine aynı şahıslar tarafından yapılan bu ikinci saldırı nedeniyle Tuncel ailesinin can güvenliği tehdidini ortadan kaldıracak daha etkin önleyici tedbirler alınacak mıdır?

Yerlikaya kaçamak cevap vermişti

Celal Fırat, Ruken Tuncel’in ailesine yönelik 10 Ağustos 2023’te gerçekleşen ilk saldırı sonrası da TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermiş ancak Ali Yerlikaya önergeyi süresi geçtikten sonra cevaplamıştı.

Ancak Yerlikaya, Fırat’ın hem saldırı hem de nefret suçları odağında yer alan yedi sorusuna “Her türlü ayrımcılığa karşı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine taraf olan ve bunu Anayasamızdaki 'eşitlik ilkesi' ile muhafaza eden ülkemiz, nefret suçlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermektedir' diyerek soruşturmaların adli süreç içerisinde yürütüldüğü belirtilmişti.

Tuncel’in ailesine yönelik saldırı bianet editörü Ruken Tuncel'in ailesi 10 Ağustos 2023’te aynı apartmanda yaşayan Makbule Y. ve Asiye Y.’nin saldırısına uğradı. Sinem Tuncel saldırıda yaralanırken Tuncel ailesi ölümle tehdit edildi. Saldırganlar “Devlet benim, polis benim”, “Trabzonluyuz, sizi yakarız” “Bu Aleviler, her ayak sizde” “Bunlar Ermeni, bunlar terörist”, “Bir pompalıya bakarsınız. Şarjörü boşaltırım" ifadeleriyle nefret söylemi üretip, tehdit savurdu. Sinem Tuncel darp raporu alarak Makbule Y. ve Asiye Y.'den şikayetçi oldu. Polis, önleyici tedbir kararı çıkartarak Makbule ve Asiye Y.'nin yanlarına yaklaşmasını yasakladı. Ancak Büyükçekmece 1. Aile Mahkemesi 4 Eylül'de önleyici tedbir kararını kaldırdı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da Aralık 2023’te dosya hakkında kavuşturmaya yer yok kararı vererek kapattı. Bu olaydan bir yıl sonra 14 Ağustos2024’te bu kez Asiye Y. ve Makbule Y. bu kez Orhan Y., Aslan Y. ve Şener Y. ile beraber Tuncel’in kardeşleri Sinem Tuncel, Zelal Tuncel ve annesi Fethiye Tuncel’e saldırdı. Benzer tehdit ve söylemlere maruz kalan Tuncel’in ailesi darp raporu aldıktan sonra Avukatları Halil Yılmaz ile birlikte Beylikdüzü Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi’ne giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

(HA)