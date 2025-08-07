Celal Fırat, DEM Parti'nin yeni komisyon üyesi oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na yeni üye olarak İstanbul Milletvekili Celal Fırat’ı seçti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin komisyona belirlediği beşinci üyenin ismini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, yeni üye Celal Fırat oldu.

Ne olmuştu?

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında 5 Ağustos’ta kurulan komisyonda, İYİ Parti'nin katılmaması nedeniyle oturum 48 üyeyle gerçekleştirilmişti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, boş kalan sandalyeler üzerinden karar alınmasının doğru olmayacağını belirterek, eksik üyelikler için yeni atama yapılmasını talep etmişti.

Bu talep üzerine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, komisyona üç yeni üye daha eklenmesine karar verildi.

Bu kapsamda AKP, CHP ve DEM Parti’ye birer kontenjan verildi ve DEM Parti'nin tercihi Celal Fırat oldu.

"MİLLİ DAYNIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ" “Komisyon"un çalışma usul ve esaslarına ilişkin 12 maddelik taslak oy birliğiyle kabul edildi

