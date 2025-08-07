TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 7 Tebax 2025 17:09
 ~ Nûkirina Dawî: 7 Tebax 2025 17:10
1 xulek Xwendin

Celal Firat bû endamê komîsyonê yê DEM Partiyê

Berdevka DEM Partiyê Ayşegul Doganê navê endamê pêncemîn ê ku partiyê ji bo komîsyonê diyar kiriye, bi raya giştî re parve kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Celal Firat bû endamê komîsyonê yê DEM Partiyê

Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ji bo Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê Parlamenterê Stenbolê Celal Firat weke endamê nû hilbijart.

Berdevka DEM Partiyê Ayşegul Doganê navê endamê pêncemîn ê ku partiyê ji bo komîsyonê diyar kiriye, bi raya giştî re parve kir. Li gorî daxuyaniyê Celal Firat bû endamê nû.

Çi bûbû?

Komîsyona ku di 5ê Tebaxê de di çarçoveya Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de hatibû damezrandin, ji ber İYİ Partî beşdar nebû, bi 48 endaman re civînek li dar xistibû.

Cîgira Serokê Koma DEM Partiyê Gulistan Kiliç Koçyîgîtê diyar kiribû ku li ser  kursiyên vala biryar dayîn ne rast e û xwestibû ku ji bo kursiyên vala endamên nû were hilbijartin.

Piştî vê daxwazê Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş û nûnerên partiyên siyasî  civiyan û di encamê de biryar dan ku sê endamên nû li komîsyonê werin zêdekirin.

Di vê çarçoveyê de ji bo her yek ji AKP, CHP û DEM Partiyê kotayek hat dayîn û DEM Partiyê Celal Fırat hilbijart.

(EMK/AY)



Stenbol
pêvajoya çareseriyê Celal Fırat Dem Partî
