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Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2024 10:42
 ~ Son Güncelleme: 9 Mayıs 2024 12:22
1 dk Okuma

Celal Başlangıç için eş zamanlı olarak Köln'de uğurlama İstanbul'da anma töreni

Almanya'da hayatını kaybeden gazeteci Celal Başlangıç için 10 Mayıs Cuma günü İstanbul'da anma töreni düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Celal Başlangıç için eş zamanlı olarak Köln'de uğurlama İstanbul'da anma töreni
Fotoğraf: MA (Arşiv)

Almanya'nın Köln kentindeki üniversite hastanesinde 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden gazeteci Celal Başlangıç için Türkiye’de de anma töreni düzenlenecek.

Celal Başlangıç’ın cenaze töreni, 10 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 10.00’da Almanya Köln’e bağlı Nordfriedhof’taki (Pollenberger Str, 50737) Trauer Halle’de yapılacak. Başlangıç’ın cenazesi, törenin ardından aynı mezarlıkta toprağa verilecek.

Başlangıç için 78'liler Girişimi'nin de düzenlediği anma töreni ise 10 Mayıs Cuma günü saat 14.00’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde yapılacak.

78’liler Girişimi’nden yapılan açıklamada, "Gerçeğe bağlı gazetecilik denince ilk akla gelenlerdendi. Faili meçhullerin, kayıpların, halka zulmün başta gelen takipçilerindendi. Halkların kıymetli sesiydi. Sürgünde kaybettik..." denildi.

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(EMK)

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