Celal Başlangıç için eş zamanlı olarak Köln'de uğurlama İstanbul'da anma töreni

Almanya'nın Köln kentindeki üniversite hastanesinde 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden gazeteci Celal Başlangıç için Türkiye’de de anma töreni düzenlenecek.

Celal Başlangıç’ın cenaze töreni, 10 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 10.00’da Almanya Köln’e bağlı Nordfriedhof’taki (Pollenberger Str, 50737) Trauer Halle’de yapılacak. Başlangıç’ın cenazesi, törenin ardından aynı mezarlıkta toprağa verilecek.

Başlangıç için 78'liler Girişimi'nin de düzenlediği anma töreni ise 10 Mayıs Cuma günü saat 14.00’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde yapılacak.

78’liler Girişimi’nden yapılan açıklamada, "Gerçeğe bağlı gazetecilik denince ilk akla gelenlerdendi. Faili meçhullerin, kayıpların, halka zulmün başta gelen takipçilerindendi. Halkların kıymetli sesiydi. Sürgünde kaybettik..." denildi.

Celal Başlangıç kimdir?

(EMK)