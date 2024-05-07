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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2024 12:31
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2024 12:40
1 dk Okuma

Celal Başlangıç 10 Mayıs’ta Köln’de toprağa verilecek

3 Mayıs’ta hayatını kaybeden Celal Başlangıç’ın cenaze töreni, 10 Mayıs’ta Almanya’nın Köln kentindeki Nordfriedhof’ta yapılacak.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Celal Başlangıç 10 Mayıs’ta Köln’de toprağa verilecek

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki Onur Kurulu üyelerinden, Artı TV ve Artı Gerçek’in kurucu yayın yönetmeni, Sürekli Basın Kartı sahibi Celal Başlangıç’ın cenaze programı açıklandı.

TGC'den yapılan açıklamaya göre, Celal Başlangıç’ın cenaze töreni, 10 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 10.00’da Almanya Köln’e bağlı Nordfriedhof’taki (Pollenberger Str, 50737) Trauer Halle’de yapılacak. Başlangıç’ın cenazesi, törenin ardından aynı mezarlıkta toprağa verilecek.

Almanya’da yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Başlangıç, 3 Mayıs 2024 Cuma günü vefat etmişti.

Celal Başlangıç kimdir?
Celal Başlangıç kimdir?
7 Mayıs 2024

(VC)

Celal Başlangıç
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Bugün 00:00
/yazi/celal-baslangic-li-yillarimiz-295188
Celal Başlangıç için eş zamanlı olarak Köln'de uğurlama İstanbul'da anma töreni
9 Mayıs 2024
/haber/celal-baslangic-icin-es-zamanli-olarak-koln-de-ugurlama-istanbul-da-anma-toreni-295189
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4 Mayıs 2024
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/haber/gazeteci-celal-baslangic-hayatini-kaybetti-294898
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