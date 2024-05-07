Celal Başlangıç 10 Mayıs’ta Köln’de toprağa verilecek
3 Mayıs’ta hayatını kaybeden Celal Başlangıç’ın cenaze töreni, 10 Mayıs’ta Almanya’nın Köln kentindeki Nordfriedhof’ta yapılacak.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki Onur Kurulu üyelerinden, Artı TV ve Artı Gerçek’in kurucu yayın yönetmeni, Sürekli Basın Kartı sahibi Celal Başlangıç’ın cenaze programı açıklandı.
TGC'den yapılan açıklamaya göre, Celal Başlangıç’ın cenaze töreni, 10 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 10.00’da Almanya Köln’e bağlı Nordfriedhof’taki (Pollenberger Str, 50737) Trauer Halle’de yapılacak. Başlangıç’ın cenazesi, törenin ardından aynı mezarlıkta toprağa verilecek.
Almanya’da yaşayan ve bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Başlangıç, 3 Mayıs 2024 Cuma günü vefat etmişti.
Celal Başlangıç kimdir?
7 Mayıs 2024
(VC)
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