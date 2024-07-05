ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 17:26
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 17:29
1 dk Okuma

Caz müziğinin önemli isimleri Beyoğlu’nda sahne alacak

31. İstanbul Caz Festivali kapsamında Beyoğlu Hasköy sahilinde düzenlenecek olan ‘Parklarda Caz Beyoğlu’ konserleri Beyoğlu sakinlerini bekliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Caz müziğinin önemli isimleri Beyoğlu’nda sahne alacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali, 3 Temmuz Çarşamba akşamı Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleşen açılış töreni ve Avusturyalı grup Saint Privat’ın konseriyle başladı.

18 Temmuz’a kadar şehrin çeşitli mekânlarında devam edecek olan festival, güncel müziğin yıldızlarını ve cazın önde gelen isimlerini müzikseverlerle bir araya getirecek. Festivalin keyifli etkinliklerinden olan Parklarda Caz konserleri de 6 Temmuz Cumartesi günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde, 7 Temmuz Pazar günü de Beyoğlu Hasköy Parkı’nda yeşil ile cazı yeniden bir araya getirecek.

7 Temmuz Pazar günü Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle Beyoğlu Hasköy Parkı’nda gerçekleştirilecek olan ‘Parklarda Caz Beyoğlu’ etkinliği saat 17.30’da başlayacak. Gösteri Eş Sponsorları Tchibo ve Eduscho’nun destekleriyle gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde, Balkanlar ve Güney Amerika’nın seslerini ska, punk ve hip-hop ile bir araya getirerek “sunshine-punk” ismini verdikleri özgün müzikleriyle Macar grup Duckshell ve 2024’ün Genç Caz+ grupları Zekeriya Şahiner Quartet, Blue KissCollective ve Begüm Çelebi sahne alacak.

(NÖ/EMK)

beyoğlu jazz festival Jaz sanatçıları
Sayfa Başına Git