Caz müziğinin önemli isimleri Beyoğlu’nda sahne alacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali, 3 Temmuz Çarşamba akşamı Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleşen açılış töreni ve Avusturyalı grup Saint Privat’ın konseriyle başladı.

18 Temmuz’a kadar şehrin çeşitli mekânlarında devam edecek olan festival, güncel müziğin yıldızlarını ve cazın önde gelen isimlerini müzikseverlerle bir araya getirecek. Festivalin keyifli etkinliklerinden olan Parklarda Caz konserleri de 6 Temmuz Cumartesi günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde, 7 Temmuz Pazar günü de Beyoğlu Hasköy Parkı’nda yeşil ile cazı yeniden bir araya getirecek.

7 Temmuz Pazar günü Beyoğlu Belediyesi’nin desteğiyle Beyoğlu Hasköy Parkı’nda gerçekleştirilecek olan ‘Parklarda Caz Beyoğlu’ etkinliği saat 17.30’da başlayacak. Gösteri Eş Sponsorları Tchibo ve Eduscho’nun destekleriyle gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde, Balkanlar ve Güney Amerika’nın seslerini ska, punk ve hip-hop ile bir araya getirerek “sunshine-punk” ismini verdikleri özgün müzikleriyle Macar grup Duckshell ve 2024’ün Genç Caz+ grupları Zekeriya Şahiner Quartet, Blue KissCollective ve Begüm Çelebi sahne alacak.

(NÖ/EMK)