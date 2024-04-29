Caz Günü İstanbul'da üç farklı etkinlikle kutlanıyor

30 Nisan Uluslararası Caz Günü kapsamında İstanbul'da farklı mekanlarda etkinlikler düzenleniyor.

Kasım 2011'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), caz müziğini ve onun dünyanın her köşesindeki insanları birleştiren rolünü vurgulamak amacıyla 30 Nisan'ı resmi olarak Uluslararası Caz Günü olarak belirledi. 2024 Uluslararası Caz Günü, 30 Nisan'da 190'dan fazla ülkede kutlanacak. Bu yılki kutlamanın küresel ev sahibi Fas'ın Tanca şehri. Bu, Afrika kıtasındaki bir şehrin Uluslararası Caz Günü'ne ilk kez ev sahipliği yapması anlamına geliyor.

Borusan Quartet ve Uğur Güneş konserleri

Bu kapsamda Borusan Quartet, bu akşam (29 Nisan) saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda sezonun son konserini verecek.

Alman romantizminin oda müziğiyle birleştiği konserde Robert Schumann ve Felix Mendelssohn’un yapıtları dinleyiciyle buluşacak. Konser öncesinde Aydın Büke, Süreyya Operası’nın üst katında 19.00-19.30 saatleri arasında konser üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te.

30 Nisan saat 21.00'de ise Uğur Güneş’in “Unstable” albümü, Borusan Müzik Evi’nde dinleyicilerle ilk kez buluşacak. Davulcu Ateş Tezer, kontrbas sanatçısı Hans Andersson ve yeni nesil trompetçi Tolga Bilgin’in katılmasıyla kaydedilen “Unstable” albümünde, tanınmış caz standartlarının yanı sıra Güneş’in besteleri de yer alıyor. Tolga Bilgin trompette, Hans Andersson kontrbasta, Ateş Tezer ise davulda Uğur Güneş’le birlikte sahnede olacak. Bu konser, Joy Jazz ve Borusan Klasik radyolarından yapılacak yayınla canlı olarak da dinlenebilecek.

Caz sohbetleri: Nino Varon ve Murat Meriç

3-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenecek caz sohbetlerinin ilki ise Caz Günü'ne denk geliyor.

Söyleşi serisinin ilkine müzik yazarı ve eleştirmen Murat Meriç moderatörlüğünde besteci, müzisyen ve aynı zamanda Türk pop müziğine yön veren pek çok albümle birlikte Türkiye’nin ilk caz albümü "Jazz Semai"nin de yapımcısı olan Nino Varon konuk olacak. "Türkçe Pop’tan Jazz Semai’ye Bir Müzik İnsanı: Nino Varon" söyleşisi yarın 18.30'da Salt Beyoğlu'nda.

Mert Pekduraner sahnede

Babylon'da ise Caz Günü'ne özel yarın 21.30'da Mert Pekduraner sahnede olacak. Amsterdam-İstanbul arasında yaşamını sürdüren gitarist ve besteci Pekduraner, Venedik Bienali için kaydettiği “Kıyı” isimli parçasının ardından gelen ilk stüdyo albümü “Geriye Ne Kaldı?’’yı 2021 yılında bağımsız olarak yayınladı. Bir sene sonra ise "Dialogues in the Dark"ı canlı olarak kaydedip yayınladı. (AÖ)