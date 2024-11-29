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Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024 14:44
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2024 14:50
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Çayırhan’da geçici kazanım: İhale ertelendi, işçiler eylemi şimdilik durdurdu

Çayırhan Termik Santrali ve Maden İşletmesi'nde özelleştirmeye karşı direnen işçiler erteleme kararı üzerine eylemlerini sonlandırdı. İşçiler maden dışında çadır kuracaklar. Talepleri ihalenin tamamen iptal edilmesi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çayırhan’da geçici kazanım: İhale ertelendi, işçiler eylemi şimdilik durdurdu
Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin / AA

Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, Çayırhan Termik Santrali ve Maden İşletmesi'nin özelleştirilmesine karşı yapılan eylemlerin müzakereler nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Akçul, eğer şubat ayına kadar olumlu bir gelişme sağlanmazsa, eylemlerin yeniden başlayacağını belirtti.

İşçilerin dün Ankara’ya yürümüş ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi 4 Aralık’ta yapılacak özelleştirme ihalesini 4 Mart’a ertelendiğini açıklamıştı.

Akçul, erteleme kararının bir kandırmaca olduğunu belirterek özelleştirmenin tamamen iptal edilmesini istedi ve şöyle konuştu:

“Şahsen ihalenin 4 Mart’a ertelenmesinin zaman kazanma, eylemleri kırma hamlesi olduğunu düşünüyorum. Oylama yaptık, Şubat ayına kadar müzakere yolunun denenmesi, eğer müzakerelerden bir sonuç alınamazsa eylemlilik kararımızı başladığımız yerden devam ettirme kararı çıktı.”

Tes-İş Başkanı İrfan Kabaloğlu ise "Buradaki insanların amacı varlık satışının iptal olmasıdır. Biz kendimizi kurtarsak bile varlık satışıyla ilgili yöre halkına da sorumluluğumuz var. Bu zamanı yürüyüşle değil, müzakereyle ve kendi çadırlarımızda burada nöbet tutarak devam edeceğiz" dedi.

“Özelleştirme kararı iptal edilmeli”

Maden-İş ve Tes-İş de konu hakkında yaptıkları yazılı açıklamada şunları kayderii:

“Özelleştirme İdaresi bir duyuru yaparak, ihale başvuru tarihini üç ay ertelediğini açıkladı. Bizler için olumlu gibi görünen bir duyuru olsa da, nihai amacımıza ulaşmış değiliz. Bizler varlık satışının ve özelleştirme kararının tamamen iptal edilmesini talep ediyoruz. İhale tarihini erteleyerek, 3-4 ay sonra nasıl olsa unutulur hesabı yapanlar, bu konuda yanıldıklarını ilerleyen günlerde anlayacaklardır.

Burada tek çözüm bu satıştan vazgeçilmesidir! Geldiğimiz son durumda, yöredeki kanaat önderleri, siyasiler, esnaf, muhtarlar ve ailelerle görüşmelerimiz sonucu, işçilerimizin de oylama yaparak aldığı karar doğrultusunda, şubat ayı ortalarına kadar müzakere sürecini tekrar başlatıyoruz.

Üretime zarar vermemek için işçilerimizle madenimizde ve termik santralimizde üretime devam edeceğiz. Belirlediğimiz tarihe kadar müzakere yolumuz tıkanır ve istediğimiz sonucu alamazsak; Nallıhan-Çayırhan-Beypazarı halkı, sivil toplum kuruluşları, milletvekilleri, Türkiye’nin her tarafından bize destek veren vatandaşlar, diğer işletmelerde çalışan maden ve enerji işçileri ile birlikte, eylemlerimize kaldığımız yerden çok daha güçlü bir şekilde, kararlılıkla devam edeceğiz.”

Özelleştirmeye karşı Çayırhan Direnişi'nde SEKA’yı hatırlamak
Özelleştirmeye karşı Çayırhan Direnişi'nde SEKA’yı hatırlamak
25 Kasım 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Çayırhan Termik Santrali
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