Çayan Demirel'in arkadaşlarından çağrı: 'Çayan hapsedilemez'

İstinaf Mahkemesi'ne gönderilen "Bakur" filminin yönetmenleri Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu'na verilen hapis cezasını Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi onadı. Demirel'in arkadaşları sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunarak, "Çayan Demirel’in sağlık durumu bu kadar açıkken, onu ısrarla yargılamak ve hapse atmaya çalışmak insanlığa da hukuka da aykırıdır" dedi.

Çayan'la Dayanışma sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu’nun yargılandığı "Bakur" belgeseli davasında Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği 2 yıl 1 aylık cezayı avukatlarımız İstinaf Mahkemesi’ne götürmüşlerdi.

"Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nin istinaf talebini reddettiğini ve cezayı onadığını öğrendik. Avukatlarımız Yargıtay’a başvurarak bu kararın bozulmasını talep etti. Şimdi Yargıtay'dan bu hukuksuzluğa son vermesini bekliyoruz.

Mahkeme, yönetmen Çayan Demirel’in cezai ehliyetinin ‘tam’ olduğunu savundu

"Görme duyusunu tamamen kaybetmiş ve hayatını %99 engelle, ancak yardımla sürdürmeye çalışan Çayan Demirel’in sağlık durumu bu kadar açıkken, onu ısrarla yargılamak ve hapse atmaya çalışmak insanlığa da hukuka da aykırıdır."

Sosyal medya kullanıcıları dün akşam #ÇayanHapsedilemez etiketini kullanarak sosyal medya paylaşımlarıyla Demirel'e destek verdi.(AÖ)