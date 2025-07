Çavdêriyên destpêkê ji merasîma çekdanîna PKKê

PKKê li herêma Şikefta Caseneyê ya navçeya Dukana Silêmaniya Hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê merasîmek "danîna çekan" li dar xist.

Zêdetirî 150 kes beşdarî merasîmê bûn. Cih ji berê ve hatibû amadekirin: Li ber ciyayekî bû. Ji bo daxuyaniyê sehneyek hatibû amadekirin. Wêneya herî dawî ya rêberê PKKê Abdullah Öcalan li ser dikê hate pêşandan.

Merasîmê di saet 11:25an de dest pê kir û nêzîkî nîv saetî dom kir.

Tirkiya daxuyaniyê li ser navê komê Hevseroka Konseya Rêveber a KCKê Besê Hozatê û ya Kurdî jî Endamê Komîteya Navendî ya PKKê Nedim Seven xwend.

Hozatê got, "Bê guman, ji bo ku ev destpêşxeriya dîrokî bi ser bikeve, reformên qanûnî û guhertinên destûrî yên pir cidî hewce ne. Ev ji bo ku ev pêvajo bi ser bikeve girîng in. Em niha çekên xwe ji holê radikin, wekî ku hûn hemî dibînin."

Piştî daxuyanîyê 30 endamên PKKê - 15 jin û 15 mêr - di agirê li qadê hatibû pêxistin de çekên xwe şewitandin. Hejmarên serî yên çekan radestî Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD), Weqfa Mafên Mirovan a Tirkiyeyê (TÎHV) û Komeleya Hiqûqnasên Azadiyê (ÖHD) hatin kirin.

PKKê diyar kir ku ew ê têkoşîna xwe li ser bingehên yasayî di bin navê "Koma Aştî û Civaka Demokratîk" de bidomînin û bang li dewletê kir ku rêziknameyên yasayî yên derbarê pêvajoyê de bicîh bîne.

Dema ku kom ji cihê ku çek lê dihatin tunekirin daketin û derketin, ji aliyê beşdaran ve hat çepikandin; hin kes di dema daxuyaniyê de giriyan. Dayikeke Aştiyê di dawiya merasîmê de lorand.

Nûnerên Hikûmeta Navendî ya Iraqê û Hikûmeta Herêma Kurdistanê wekî çavdêr beşdarî merasîmê bûn.

Temel: Divê ji nêzîkatiyên ku pêvajoyê têk dibin dûr were sekinandin

Li gorî Cîgirê Hevserokên DEM Partiyê Tayip Temel ku bi bianet re axivî, koma ku îro li vir çekên xwe danîn, dê pêşketinên li Tirkiyeyê ji qadeke ewle ya herêmê bişopîne.

Temel got, "Ji bo pêşveçûna dîroka têkoşînê ya 50 salî rojek dîrokî bû. Ji bo têkoşîna siyasî ya Kurd qonaxek girîng e." û wiha dewam kir:

"Gelê Kurd ​​​​têkoşîna çekdarî ya ku ji ber hin sedeman dest pê kiribû bi îradeya xwe bi dawî kir. Ev rewş di heman demê de berpirsiyariyê li ser mixataban ferz dike. Divê ji nêzîkatiyên erzan ên ku pêvajoyê têk dibin dûr bisekinin. Ger niha gavên rast werin avêtin, îro dikare wekî destpêka mûcîzeyek herêmî were hesibandin. An jî ger pêvajo were qut kirin û gavên pêwîst neyên avêtin, dikare bi karesatekê jî biqede. Eşkere ye ku divê em pêvajoyê rast şîrove bikin û gavên pêwîst di zûtirîn dem de bavêjin."

Çandar: Divê rêziknameyên yasayî di zûtirîn demê de werin bicîhanîn

Parlamenterê Amedê yê DEM Partiyê Cengîz Çandar di merasîmê de bi bianetê re axivî û ev tişt destnîşan kir:

"Merasîmek pir bi hestiyar bû. Dema daketin û daxuyanî dan bi rûmet bûn. Dema ku em tevahiya merasîmê û peyamên ku hatine şandin dinirxînin, em dibînin ku têkoşîna ji bo aştî û civakek demokratîk li Tirkiyeyê divê bi hêztir û bi biryardariyek mezintir were meşandin. Em hêvî dikin ku bi vî rengî berdewam bike. Hemû daneyên pêwîst ji bo vê yekê hatine peyda kirin. Hatin û çûyîna bi rûmet a wan kesan watedar bû. Rêziknameyên yasayî yên ku dê rê li ber wan vekin ku ji niha û pê ve li ser bingehek yasayî têbikoşin, divê di zûtirîn dem de werin bicîhanîn. Daxwaza me ya herî xurt ew e ku ev mirovên ku demek dirêj ji malên xwe dûr dijîn, di zûtirîn demê de mal û hezkiriyên xwe bibînin ."

(AB/VC/AY)