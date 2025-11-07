‘Çatlı’ filmi için Ermeni oyunculara ‘ASALA militanını oynar mısınız?’ teklifi

Organize suç örgütü lideri Abdullah Çatlı’nın hayatını konu alacak “Çatlı” filminin çekimlerine başlandı.
Onur Tan’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Çatlı’yı eski futbolcu Vedat İnceefe canlandırıyor.
Filmin çekildiği haberi, kısa sürede Türkiye Ermeni toplumu içinde de yankı buldu. Nedeni ise yapımcıların filmde Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) militanı rolünü canlandıracak Ermeni bir oyuncu arayışına girmeleri ve Türkiyeli Ermeni oyunculara teklif götürmeleri oldu.
“Örgüt üyesi bir karakteri canlandırmanız gerekiyor”
Cast ajansları, Ermeni oyuncularla iletişime geçerek bazılarına “Ermeni bir karaktere ihtiyaç var”, bazılarına ise “örgüt üyesi bir karakteri canlandırmanız gerekiyor” dediler.
Ancak oyuncular teklifi araştırınca rolün bir ASALA militanını oynamakla ilgili olduğunu fark ettiler.
Agos Gazetesi’nin aktardığına göre, Türkiye Ermeni toplumundaki oyuncular teklifi kabul etmedi. Daha sonra rolü oynayacak kişiyi bulmaları halinde kendilerine danışmanlık yapıp yapamayacakları soruldu, oyuncular bu teklifi de kabul etmedi.
Bugünlerde çekimlerine Macaristan’da devam edilen filmin 2026’nın ilk yarısında vizyona girmesi bekleniyor.
Abdullah Çatlı kimdir?
ASALA hakkında
1975’te Lübnan’da kurulan örgüt, tam adıyla Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia / Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակ, Hayastani Azatagrut’yan Hay Gaghtni Banak) olarak biliniyor.
Üç kurucusundan biri Agop Agopyan.
Kuruluş amaçları arasında bağımsız bir Ermenistan’ın kurulması, 1915 Ermeni Soykırımı’nın Türkiye Cumhuriyeti tarafından resmî olarak tanınması ve tazminat ödenmesi talepleri yer alıyordu.
Örgüt, faaliyet gösterdiği dönemde –özellikle 1975 ile 1985 yılları arasında– 21 ülkedeki 38 şehirde toplamda 110 silahlı eylem gerçekleştirdi. Bu eylemlerden 39’u silahlı saldırı, 70’i bombalama ve biri işgal niteliğindeydi. Eylemleri daha çok Türkiyeli diplomatlara yönelikti.
ASALA’nın en bilinen militanlarından Levon Ekmekçiyan, 7 Ağustos 1982’deki Ankara Esenboğa Havalimanı saldırısının ardından tutuklandı ve 12 Eylül askerî yönetimi tarafından idam edilen 48 kişiden biri oldu. (TY)