ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2025 10:15
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2025 13:11
2 dk Okuma

‘Çatlı’ filmi için Ermeni oyunculara ‘ASALA militanını oynar mısınız?’ teklifi

Cast ajansları, Ermeni oyuncularla iletişime geçerek bazılarına “örgüt üyesi bir karakteri canlandırmanız gerekiyor” dediler.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
‘Çatlı’ filmi için Ermeni oyunculara ‘ASALA militanını oynar mısınız?’ teklifi
“Çatlı” filminin çekimlerinden bir kare.

Organize suç örgütü lideri Abdullah Çatlı’nın hayatını konu alacak “Çatlı” filminin çekimlerine başlandı.

Onur Tan’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Çatlı’yı eski futbolcu Vedat İnceefe canlandırıyor.

Filmin çekildiği haberi, kısa sürede Türkiye Ermeni toplumu içinde de yankı buldu. Nedeni ise yapımcıların filmde Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) militanı rolünü canlandıracak Ermeni bir oyuncu arayışına girmeleri ve Türkiyeli Ermeni oyunculara teklif götürmeleri oldu.

“Örgüt üyesi bir karakteri canlandırmanız gerekiyor”

Cast ajansları, Ermeni oyuncularla iletişime geçerek bazılarına “Ermeni bir karaktere ihtiyaç var”, bazılarına ise “örgüt üyesi bir karakteri canlandırmanız gerekiyor” dediler.

Ancak oyuncular teklifi araştırınca rolün bir ASALA militanını oynamakla ilgili olduğunu fark ettiler.

Agos Gazetesi’nin aktardığına göre, Türkiye Ermeni toplumundaki oyuncular teklifi kabul etmedi. Daha sonra rolü oynayacak kişiyi bulmaları halinde kendilerine danışmanlık yapıp yapamayacakları soruldu, oyuncular bu teklifi de kabul etmedi.

Bugünlerde çekimlerine Macaristan’da devam edilen filmin 2026’nın ilk yarısında vizyona girmesi bekleniyor.

Abdullah Çatlı kimdir?
Abdullah Çatlı kimdir?
Bugün 13:05

ASALA hakkında

Levon Ekmekçiyan, mahkeme salonunda.

1975’te Lübnan’da kurulan örgüt, tam adıyla Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia / Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակ, Hayastani Azatagrut’yan Hay Gaghtni Banak) olarak biliniyor.

Üç kurucusundan biri Agop Agopyan.

Kuruluş amaçları arasında bağımsız bir Ermenistan’ın kurulması, 1915 Ermeni Soykırımı’nın Türkiye Cumhuriyeti tarafından resmî olarak tanınması ve tazminat ödenmesi talepleri yer alıyordu.

Örgüt, faaliyet gösterdiği dönemde –özellikle 1975 ile 1985 yılları arasında– 21 ülkedeki 38 şehirde toplamda 110 silahlı eylem gerçekleştirdi. Bu eylemlerden 39’u silahlı saldırı, 70’i bombalama ve biri işgal niteliğindeydi. Eylemleri daha çok Türkiyeli diplomatlara yönelikti.

ASALA’nın en bilinen militanlarından Levon Ekmekçiyan, 7 Ağustos 1982’deki Ankara Esenboğa Havalimanı saldırısının ardından tutuklandı ve 12 Eylül askerî yönetimi tarafından idam edilen 48 kişiden biri oldu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
abdullah çatlı asala levon ekmekçiyan türkiyeli ermeniler
ilgili haberler
SERDAR KORUCU YAZDI
Mümtaz Soysal, “Ermeni Kini” ve ASALA
16 Kasım 2019
/yazi/mumtaz-soysal-ermeni-kini-ve-asala-215896
Levon Ekmekçiyan’ın Ailesi Devletten 1 Milyon Tazminat İstiyor
24 Nisan 2019
/haber/levon-ekmekciyan-in-ailesi-devletten-1-milyon-tazminat-istiyor-207769
SERDAR KORUCU YAZDI
Asala-Soykırım-Karabağ Üçgeninde Charles Aznavour
6 Ekim 2018
/yazi/asala-soykirim-karabag-ucgeninde-charles-aznavour-201407
Erdoğan: PKK, PYD, YPG, ASALA ve Baktım ki Bunun Yanında Paralel
3 Nisan 2016
/haber/erdogan-pkk-pyd-ypg-asala-ve-baktim-ki-bunun-yaninda-paralel-173582
Levon Ekmekçiyan’ın Cenazesi 32 Yıl Sonra Ailesinin Yanında
7 Ocak 2016
/haber/levon-ekmekciyan-in-cenazesi-32-yil-sonra-ailesinin-yaninda-170875
Deveciyan Geçmişini ve 1915'i Anlatıyor
24 Nisan 2006
/haber/deveciyan-gecmisini-ve-1915-i-anlatiyor-78157
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SERDAR KORUCU YAZDI
Mümtaz Soysal, “Ermeni Kini” ve ASALA
16 Kasım 2019
/yazi/mumtaz-soysal-ermeni-kini-ve-asala-215896
Levon Ekmekçiyan’ın Ailesi Devletten 1 Milyon Tazminat İstiyor
24 Nisan 2019
/haber/levon-ekmekciyan-in-ailesi-devletten-1-milyon-tazminat-istiyor-207769
SERDAR KORUCU YAZDI
Asala-Soykırım-Karabağ Üçgeninde Charles Aznavour
6 Ekim 2018
/yazi/asala-soykirim-karabag-ucgeninde-charles-aznavour-201407
Erdoğan: PKK, PYD, YPG, ASALA ve Baktım ki Bunun Yanında Paralel
3 Nisan 2016
/haber/erdogan-pkk-pyd-ypg-asala-ve-baktim-ki-bunun-yaninda-paralel-173582
Levon Ekmekçiyan’ın Cenazesi 32 Yıl Sonra Ailesinin Yanında
7 Ocak 2016
/haber/levon-ekmekciyan-in-cenazesi-32-yil-sonra-ailesinin-yaninda-170875
Deveciyan Geçmişini ve 1915'i Anlatıyor
24 Nisan 2006
/haber/deveciyan-gecmisini-ve-1915-i-anlatiyor-78157
Sayfa Başına Git