‘Çatlı’ filmi için Ermeni oyunculara ‘ASALA militanını oynar mısınız?’ teklifi

Organize suç örgütü lideri Abdullah Çatlı’nın hayatını konu alacak “Çatlı” filminin çekimlerine başlandı.

Onur Tan’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Çatlı’yı eski futbolcu Vedat İnceefe canlandırıyor.

Filmin çekildiği haberi, kısa sürede Türkiye Ermeni toplumu içinde de yankı buldu. Nedeni ise yapımcıların filmde Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) militanı rolünü canlandıracak Ermeni bir oyuncu arayışına girmeleri ve Türkiyeli Ermeni oyunculara teklif götürmeleri oldu.

“Örgüt üyesi bir karakteri canlandırmanız gerekiyor”

Cast ajansları, Ermeni oyuncularla iletişime geçerek bazılarına “Ermeni bir karaktere ihtiyaç var”, bazılarına ise “örgüt üyesi bir karakteri canlandırmanız gerekiyor” dediler.

Ancak oyuncular teklifi araştırınca rolün bir ASALA militanını oynamakla ilgili olduğunu fark ettiler.

Agos Gazetesi’nin aktardığına göre, Türkiye Ermeni toplumundaki oyuncular teklifi kabul etmedi. Daha sonra rolü oynayacak kişiyi bulmaları halinde kendilerine danışmanlık yapıp yapamayacakları soruldu, oyuncular bu teklifi de kabul etmedi.

Bugünlerde çekimlerine Macaristan’da devam edilen filmin 2026’nın ilk yarısında vizyona girmesi bekleniyor.

Abdullah Çatlı kimdir?