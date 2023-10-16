'Çatışmanın Aynası'nı gezmek için son hafta

Nico Carpentier’nin "Çatışmanın Aynası - İkonoklast Tartışmalar 2" fotoğraf sergisi İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki Enerji Müzesi’nde devam ediyor.

22 Ekim'e kadar açık kalacak sergi, Kıbrıs'taki anıtları ve bu anıtların Ada'nın güney ve kuzeyindeki hâkim ideolojilerle nasıl kesiştiğini ele alıyor. Anıtların hâkim düşünce biçimlerini nasıl yansıttığının ve aynı zamanda nasıl eleştirdiğinin akademik ve sanatsal bir çözümlemesini sunan sergi, 93 fotoğraftan ve bu fotoğraflara eşlik eden akademik metinlerden oluşuyor.

Akademik araştırma ve sanatsal pratiği bir araya getirmesiyle bilinen Prof. Carpentier, Charles Üniversitesi’nde (Prag, Çek Cumhuriyeti) tam zamanlı olarak çalışıyor. Carpentier aynı zamanda International Association for Media and Communication Research’ün (2020-2024) başkanlığını yürütüyor.

Nico Carpentier'in kişisel web sitesinde sergi ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:

"Bu sergi, Kıbrıs’daki anıtların Kıbrıs Sorunu'nu (genellikle zıt milliyetçi söylemleri destekleyerek ve ötekini Düşman olarak inşa ederek) nasıl temsil ettiğini incelemektedir. Bu sergi bilgiyi iletmek ve üretmek için sanatsal bir dağarcık kullanan, akademik araştırmaya dayalı, sanat temelli bir araştırma projesidir.

"Kıbrıs’ın kuzey ve güneyindeki anma eylemlerinin görüntülendiği 93 fotoğraf, milli (milliyetçi) işaretlerin varlığı ile Rum ve Türk tarihlerinin bağlantılarını göstermektedir. Kahramanlarını ve liderlerini yüceltirler. Kurbanları, acıyı ve ıstırabı hatırlarlar. Ayrıca özgürlüğü, zaferi ve fedakârlığı kutlarlar. Yine de, bu zıt milliyetçi söylemler tartışmasız kalmaz. Bazen anıtların talep ettiği ilgi onlara gösterilmez ve gündelik hayatın pratikleri bu söylemlerin baltalanmasına neden olur. Bazı diğer durumlarda çürüme gibi maddi süreçler veya yerleştirildikleri mekanlar bu anıtların (ve iletmeye ve desteklemeye çalıştıkları söylemlerin) aleyhine çalışır. Dahası, bir dizi gayri resmi ve resmi anıt, etkin bir şekilde zıt milliyetçi söylemlere direnmeye ve bunları bozmaya çalışır." (AÖ)