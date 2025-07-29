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Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2025 15:06
 ~ Son Güncelleme: 29 Temmuz 2025 15:10
1 dk Okuma

Çatalca’da kum ocağında göçük: Bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle, kum ocağında çalışan bir iş makinesi atık suların toplandığı bölgeye devrildi. İş makinesi operatörü, oluşan balçık içinde mahsur kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çatalca’da kum ocağında göçük: Bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan bir kum ocağında göçük meydana geldi. Olay, Karacaköy Mahallesi’nde çalışmaların sürdüğü sırada yaşandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle, kum ocağında çalışan bir iş makinesi atık suların toplandığı bölgeye devrildi. İş makinesi operatörü, oluşan balçık içinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, işçiyi bulunduğu yerden kurtarmak için başlattığı yoğun çalışma halen devam ediyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
göçük kum ocağı
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