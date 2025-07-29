Çatalca’da kum ocağında göçük: Bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan bir kum ocağında göçük meydana geldi. Olay, Karacaköy Mahallesi’nde çalışmaların sürdüğü sırada yaşandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle, kum ocağında çalışan bir iş makinesi atık suların toplandığı bölgeye devrildi. İş makinesi operatörü, oluşan balçık içinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, işçiyi bulunduğu yerden kurtarmak için başlattığı yoğun çalışma halen devam ediyor.

(EMK)