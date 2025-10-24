“Casusluk” İddiasıyla TELE1’e operasyon: Merdan Yanardağ gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “casusluk” soruşturması kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

Kayış, yayında şöyle dedi:

“Zor koşullarda ama namusuyla, korkmadan yayın yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız biz. Şu anda gizli bir soruşturmadan bahsediliyor, detayına hâkim değilim. Yaklaşık 50 kadar polis var, aralarında kadın ve erkek görevliler bulunuyor. TEM ekipleri yayın merkezine girmedi, sadece arama işlemi yürütülüyor.”

Savcılıktan "casusluk" açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, daha önce casusluk suçundan tutuklanan Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, yabancı istihbarat bağlantılı içeriklere rastlandığı belirtildi.

Savcılık, Gün’ün Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan ile “çıkar amaçlı suç örgütü” kapsamında faaliyet yürüttüğünü, seçim süreçlerinde yabancı istihbarat servisleriyle bilgi paylaşımı yaptığı yönünde tespitler bulunduğunu öne sürdü.

Açıklamada, bu kapsamda Merdan Yanardağ’ın da "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

“Şüpheli Merdan Yanardağ’ın, şüpheli Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, tanık beyanlarıyla da doğrulandığı; seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği ve casusluk suçunu işlediği anlaşılmıştır.”

Savcılık, soruşturmanın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürüldüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre, halen başka suçlardan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan’ın da bu kapsamda yeniden ifadelerinin alınacağı belirtildi. Hüseyin Gün’ün ise “suç örgütü yöneticisi” sıfatıyla yeniden sorgulanmak üzere cezaevinden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirileceği kaydedildi.

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’na konuşan Avukat Bilgütay Hakkı Durna, şöyle dedi:

" Müvekkili Merdan Yanardağ hakkındaki açıklama yaptı: "Şu anda hukuki boyutuna dair dosya ve evrak görmüş durumunda değiliz. Savcılığın basın açıklamasına ulaştım. Ne yazık ki bizim ülkemizde büyük iddialarda bulunuyor insanlar hakkında bunlar delillendirilmiyor ve insanlar özgürlüklerinden mahkum bırakılıyor. Emniyet’e gideceğim ve dosyaya ulaşmaya çalışacağım. Merdan Yanardağ’ın yurtsever kimliğine dair bir sorgulama mümkün değildir. Bizim ülkemizde insanlar suç olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar. Arama bittikten sonra ailesiyle konuştum. Sonuçta ailesi tabi Merdan bey gibi dik duran bir aile olduğu için herhangi bir şaşkınlık yoktu. Sonuçta Merdan Bey’in çalışmaları nedeniyle böyle bir olasılık var. Moralleri iyi ve düzgün süreci beraberce ilerleteceğiz."

