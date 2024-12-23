çArşı'ya 10 yıl sonra beraat

Gezi direnişine katılan ve ‘darbe teşebbüsü’ iddiasıyla yargılanan Beşiktaş taraftar grubu çArşı 11 yıl sonra beraat etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 35 sanıklı davanın duruşmasında savcı tüm sanıklar yönünden beraat istedi.

Mahkeme de mütalaaya uyarak sanıkları beraat ettirdi.

Öte yandan davayı takip eden gazeteciler; AKP’den Samsun milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkan Gezi davası hakimi Murat Bircan'ın duruşmada cep telefonu ve tesbih ile savunmaları dinlediği bildirdi.

11 Eylül 2014'te açılan dava 29 Aralık 2015’te beraatle sonuçlanmış, Yargıtay'ın kararı bozması üzerine 12 Temmuz 2021’de yeniden görülmeye başlamıştı. Dosya daha sonra Osman Kavala ile birlikte 18 kişinin yargılandığı Gezi Davasıyla birleştirilmiş böyle üç duruşma görüldükten sonra dosyalar ayrılmıştı.

çArşı davası

(HA)