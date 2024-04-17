Çarşema Sor kutlu olsun!

Êzidî halkı, bugün Çarşema Serê Nîsanê (Çarşema Sor/Kırmızı Çarşamba) bayramını kutluyor.

Êzidîler, her yıl Nisan ayının 13'ünden sonraki ilk çarşamba gününü, dünyanın Tanrı tarafından mayalandığı ve yaşamın başladığı gün kabul edip “yılbaşı” olarak kutluyor.

Êzidîler, bayramda kutsal yerleri, mezarlıkları ve ibadethaneleri ziyaret ediyor. Kitlesel kutlamaların ardından aile ziyaretlerinde bulunuyor.

Yumurtalar rengarenk boyanarak, geleneksel yemekler hazırlanıyor.

Êzidîler, geleneklerine göre Nisan ayında evlilik törenleri düzenlenmiyor.

Ayrıca, hayvancılıkla uğraşan Êzidîler ise bir gün boyunca hayvanlarının sütünü sağmamaya özen gösteriyor.

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Çarşema Sor nedir?

Çarşema Sor, Êzidîlerin bayramlarından biridir. Kürtçenin Kurmanci lehçesinde Çarşema Sor “Kırmızı Çarşamba” anlamına gelir.

Çarşema Serê Nîsanê (Nisan Başı Çarşambası) olarak da adlandırılır.

İlkbaharda, Jülyen ve Selevkos takvimlerinde Nisan ve Nisan aylarının ilk Çarşamba gününe, yani Gregoryen takvimine göre 14 Nisan veya sonrasındaki ilk Çarşamba gününe denk gelir. Kürtler Jülyen yani Hicri Takvimi kullandığı için Miladi Takvimi’ni 14 Nisan’ı, Kürtlerde 1 Nisan’a denk geliyor.

Dünyada birçok din farklı ırklar ve ulusların ortak noktası iken Êzidî inancı sadece Kürtlerde bulunuyor.

Şırnak, Siirt, Urfa, Batman, Mardin ve birçok ilde Ezidi köyleri bulunuyor.

Ancak birçoğu 1980 ve 1990 yıllarından sonra topraklarını terk ederek dünyanın başka ülkelerine göç etmek zorunda kaldı. Fakat son yıllarda başta Mardin’in Midyat ve Şırnak'ın İdil’in birçok Êzidî köyüne dönüşler oluyor.

Sayısı bir milyon olduğu tahmin edilen Êzidî Kürtler, başta Kürdistan Bölgesel Yönetimi olmak üzere Suriye, Türkiye, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşıyor.

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(RT)