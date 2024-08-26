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Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 16:07
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2024 16:49
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CarrefourSA Depo işçileri gözaltına alındı

Ara zam talebinde bulundukları için işten çıkarılan Esenyurt CarrefourSA Depo işçileri, Küçükçekmece Armoni AVM’deki yurttaşlara mücadelelerini anlattı. DGS-SEN, eylemlerinin ardından işçilerin gözaltına alındığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CarrefourSA Depo işçileri gözaltına alındı
Fotoğraf: DGD-SEN

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki CarrefourSA deposunda çalışan ve 10 Ağustos’ta işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz işçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, bugün Küçükçekmece Armoni AVM ve Zeytinburnu Olivium AVM'ye giderek yurttaşlara seslendi.

İşçiler, iktidar kadar ana muhalefet partisi CHP’yi de eleştirerek yurttaşlara “CHP’den, Özgür Özel’den ses yok. Yalnızız. Sizin dışınızda kimsemiz yok,” dedi.

İşçilerin sendikası, Zeytinburnu Olivium AVM'deki eylemin ardından işçilerin ve örgütlenme uzmanlarının "kafalarına basılarak ve dövülerek" polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Boykot çağrısı

“Biz bu ürünleri alıp eve gidemiyoruz" diyen Gülşah ismindeki kadın işçi, gözaltılardan önce Küçükçekmece Armoni AVM'deki CarrefourSA marketinin kasa reyonunda yaptığı konuşmada şöyle demişti:

“Bizler, ara zam talebinde bulunduğumuz için dört arkadaşımızla birlikte işten çıkarıldık. Zam talebimiz kabul edilsin dediğimiz için kapı dışarı edildik. Depomuz kapatıldı. Aç-susuz 15 gündür mücadele veriyoruz. Hepimiz mağdur edildik. Faturalarımızı, kiralarımızı ödeyemiyoruz. Çocuklarımızın yüzlerine bakamıyoruz. Sizlerden ricam CarrefourSA’ları boykot etmeniz. Bize destek vermenizi istiyoruz.

“Bir anne olarak sizlere yalvarıyorum: CarrefourSA’lardan alışveriş yapmayın, bu suça ortak olmayın. Bizler çalmadık, çırpmadık. Emeğimizin, alın terimizin, dört yıllık emeğimizin karşılığını istiyoruz.”

CarrefourSA Depo çalışanı altı işçi, iş koşullarında iyileştirme ve zam talebinde bulunmalarının ardından 10 Ağustos’ta işten çıkarıldı. Depoda çalışan 300 işçinin tamamına yakını aynı gün, hem altı işçinin işine son verilmesini protesto etmek hem de iş koşullarının iyileştirilmesi ve zam talebiyle toplu olarak iş bıraktı. Depo işçileri, işten atılan arkadaşlarının işe geri alınması ve promosyonların ödenmesi talebiyle 12 Ağustos’tan bu yana iş bırakma eylemlerini sürdürüyor.

İşçiler, Küçükçekmece Armoni AVM'deki CarrefourSA eylemlerinin ardından Gratis’e geçmiş ve buradaki yurttaşlara da aynı çağrıda bulunmuştu.

DGD-SEN de Türkiye’deki CarrefourSA eylemlerinin yer aldığı görüntülerden oluşan bir video paylaşarak “Alma güzel kardeşim, CarrefourSA'dan alma, biz direnirken suça ortak olma,” demişti. (TY)

carrefoursa depo işçileri DGD-SEN ara zam talebi
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/haber/kultur-sanat-emekcilerinden-sabanci-topluluguna-cagri-298768
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/haber/turkiye-hak-mucadeleleri-haritasi-283117
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