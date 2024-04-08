Caretta carettaları korumak için Mersin’e uyarı levhaları dikildi

Mersin'de polis ekipleri, caretta carettaların yumurta bıraktığı merkez Akdeniz ilçesindeki Kazanlı Sahili'ne uyarı levhaları koydu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, caretta caretta üreme alanlarından Kazanlı Sahili'ni inceledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ekiplerin diktiği levhalarda, "Dikkat, plajlarımız nesli tükenmekte ve koruma altındaki caretta caretta kaplumbağalarının üreme ve yumurtlama alanı olduğundan bu alana her türlü binek araç, evcil hayvan ve taşıtla girilmesi yasaktır," uyarısı yer aldı.

Sahil bandında piknik yapan yurttaşlara da caretta carettalarla ilgili bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Türkiye’de caretta carettaların durumu

Caretta caretta, Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaşayan ve nesli tehlikede olan bir deniz kaplumbağası türü. Türkiye, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında caretta carettaların üreme sahalarına ev sahipliği yapıyor.

Ancak, türün nesli tehdit altında. Bu tehditler arasında habitat kaybı, kıyı gelişimi, deniz kirliliği, balık ağlarına takılma ve yasa dışı avlanma yer alıyor. Özellikle yaz aylarında caretta carettalar, yumurtlamak için kıyıya çıkıyorlar ve bu dönemde insan etkinlikleri ile karşılaşabiliyorlar.

Türkiye'de, caretta carettaların korunması ve popülasyonlarının artırılması için çeşitli koruma programları ve çalışmaları yürütülüyor. Örneğin, koruma altındaki sahillerde kaplumbağaların yuvalama alanları belirlenmiş ve bu alanlar koruma altına alınmıştır. Ayrıca, deniz kaplumbağalarının takibi ve izlenmesi, bilimsel araştırmalar ve farkındalık artırma kampanyaları gibi çeşitli faaliyetler de yürütülmektedir. (TY)