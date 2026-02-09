Çar nûçeyên bianetê hatin astenkirin: Hêcet nediyar e

Saziya Ragihandin û Teknolojiyên Agahiyan (BTK) çar nûçeyên ku li bianetê hatine weşandin, asteng kir. Sê di Tebaxa 2020an de û yek jî di Kanûna Paşîn a 2026an de weşiya ye.
BTK bi rêya e-postayê di 5ê Sibatê de biryar ji bîanetê re şandiye. Her weha biryarê de tu hêcetek nîşan nedaye.
Tenê diyar kiriye ku biryar li gorî Xala 8/A ya Qanûna Înternetê ya Bi Hejmar 5651an hatiye dayîn.
Sê nûçe têkildarî restorasyona Kuleya Galatayê ne
Sê nûçeyên ku hatine astengkirin bi xebatên restorasyonê yên ku di sala 2020an de li Kuleya Galatayê hatine kirin û berteka raya giştî ya li hember van xebatan ve girêdayî bûn.
Di van nûçeyan de:
Agahiya wê yekê heye ku xwediyê şîrketa ku restorasyon kiriye di rêveberiya Bajarê Stenbolê ya AKPê de wezîfedar bûye,
Di dema restorasyona kuleyê de dîwar bi hîltiyê hatiye şikandin. Daxuyaniyên Rêveberê Giştî yê Weqfan Burhan Ersoy yên derbarê dîmenên dîwar de,
Nirxandinên Odeya Endezyarên Avahîsaziyê ku pêvajoya restorasyonê wekî "sûceke eşkere" bi nav dikin,
Nûçeya çaremîn: Lêkolîna ciwanan a NEETê
Nûçeyan a çaremîn a ku hatiye astengkirin têkiliya wê bi kuleya Galatayê ve nîne. Her weha nûçe ji îngilîzî hatiye wergerandin û li ser ciwanên NEETê (Yên di perwerdehiyê, îstîhdam û jiyana akademîk de nîne) ye.
Nûçe bî îmzeya Nalin Oztekinê weşiya ye û hevpeyvîn ji KONDA Lêkolînê bi Dr. Halil İbrahim Kiliç re hatiye çêkirin. Her weha di nûçeyê de profîla sosyolojîk a ciwanên NEETê li Tirkiyeyê hatiye nirxandin.
