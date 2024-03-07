Cappadox bu sene 23-26 Mayıs’ta “Değişen Gökler” temasıyla gerçekleşecek

Kapadokya’nın katmanlı kültürel dokusu ve peyzajının içinde müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava etkinlikleriyle deneyimlenebilecek çok-disiplinli festival Cappadox; bu yıl 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Dört farklı disiplinin buluştuğu festivalin beşinci edisyonunun teması “Değişen Gökler”.

Cappadox’un merkezi bu yıl da Uçhisar ve Göreme olacak. Festival birbirine yürüme mesafesindeki mekanlarda ve vadilerde yapılacak.

NİHAN BORA'NIN SÖYLEŞİSİ Kapadokya’da Doğa Dostu Bir Festival: Cappadox

Çağdaş sanat programı bu yıl Fulya Erdemci’nin anısına

Cappadox’un Çağdaş Sanat Programı bu yıl 2022’de hayatını haybeden, programın kurucusu ve şekillendiricisi Fulya Erdemci’nin anısına düzenleniyor. Kevser Güler'in küratörlüğünde düzenlenecek Çağdaş Sanat Programı 13 Haziran’a kadar izleyiciyi ağırlayacak.

Program ismini, Erdemci’nin 2001’de Karşı Sanat’ta gerçekleşen sergisi “Pişmanlıklar, Hayaller ve Değişen Gökler”den alıyor.

Geçmiş edisyonlardan bir seçkiyle biçimlenecek olan program, sanatçıların Kapadokya coğrafyasının kültürel ve toplumsal dönüşümüne ve bu jeokültürel dokuyu algılama ve deneyimlemenin farklı biçimlerine getirdikleri yorumları hatırlamaya davet ediyor.

Her biri Cappadox sergileri için üretilmiş olan bu yapıtlar; bölgenin tarihi, ekosistemi ve canlı-cansız doğası, coğrafi, mimari ve sosyoekonomik özellikleriyle bağlar kuruyor.

Müzikal yolculuk

Türkiye’den ve farklı coğrafyalardan birçok müzisyenin katılımıyla, geniş bir müzikal yelpazeden farklı türlerin ve ritimlerin bir araya geldiği Cappadox’un müzik programı da günün ilk ışıklarıyla katılımcılarını ağırlamaya başlayacak.

Performanslar; Kızıl Vadi’de gerçekleşecek Gün Doğumu Konseri’yle başlayıp mağaradan dönüştürülen Müze Argos’un odasında devam edecek.

Vadi yamacında yer alan Argos Vadi Crystal Sahnesi’ndeki gün batımı buluşmalarından sonra Çiftlik Evi +1 Sahnesi akşamın ilk konserine ev sahipliği yapacak.

Perili Ozanlar Vadisi’nde Volkswagen Sahnesi’nde gerçekleşecek konserler ve DJ performanslarıyla müzik programı sonlanacak.

Cappadox’un müzik programında dair detaylar ilerleyen günlerde duyurulacak.

Gastronomide modern pişirmenin dışına çıkılacak

Cappadox’da gastronomi bölümü de farklı deneyimlerle geri dönüyor. Şef Mustafa Otar, Doğada Açık Ateşte Pişirme etkinliğiyle modern pişirme yöntemlerinin dışına çıkacak. Levon Bağış’ın sunumuyla da eşleşmeli ve anlatımlı Gurme Tadım etkinlikleri düzenlenecek.

Açık hava etkinlikleri

Aşk Vadisi, Güvercinlik Vadisi, Zemi Vadisi ve Bozdağ başta olmak üzere, farklı vadilerde düzenlenecek yürüyüşler ve bisiklet rotaları ile yoga ve meditasyon seansları açık hava programını oluşturacak.

Katılımcılar daha önceki senelerde olduğu gibi bu sene de müzik, çağdaş sanat, gastronomi, açık hava programlarından ve diğer etkinliklerden tercih ettiklerini seçerek kendi programlarını oluşturabilecek.

Cappadox biletleri yakında satışa sunulacak.

(HA)